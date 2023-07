27 lug 2023 19:22

GIORGIA, WHO ARE YOU? – LA VISITA ALLA CASA BIANCA DELLA MELONI INCURIOSISCE I GIORNALI AMERICANI – IL RITRATTO DEL “WASHINGTON POST”, TRA LUCI E OMBRE: “LA STAR DELL’ESTREMA DESTRA, AGGRESSIVA CON I GIORNALISTI DI SINISTRA IN RAI” (VEDI IL CASO SAVIANO) – LA DUCETTA HA IN PROGRAMMA UN’INTERVISTA A UN MEDIA STATUNITENSE, PER FARSI CONOSCERE MEGLIO E RASSICURARE L’OPINIONE PUBBLICA OLTREOCEANO...