«Queste sono ore in cui gli scenari sono sempre tutti aperti, ho smesso di guardare la vicenda da esponente politica e lo faccio da cittadina. Io tifo contro Conte e contro questa maggioranza, però è uno spettacolo indegno di una nazione civile. Mi chiedo cosa hanno fatto in questo anno? In realtà non stavano discutendo di programma ma di poltrone già da un anno».

Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia ospite di `Stasera Italia´ su Rete 4, ha commentato le ultime notizie sulla crisi di governo (qui il racconto della giornata politica). Più o meno allo stesso orario il presidente della camera Roberto Fico lasciava Montecitorio per recarsi al Quirinale, dopo la rottura di Matteo Renzi che poco prima su Twitter aveva annunciato la decisione di affidarsi al presidente Sergio Mattarella.

