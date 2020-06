3 giu 2020 19:23

GIRAMENTO DI MELONI – LA DUCETTA DI ‘FRATELLI D’ITALIA’ SPETTINA ‘GIUSEPPI’: “UN’ALTRA CONFERENZA STAMPA DI CONTE IN DIRETTA PER DIRE CHE IL GOVERNO FARÀ TANTISSIME BELLE COSE. MILIONI DI ITALIANI ASSISTONO BASITI, CHIEDENDOSI CON QUALE CORAGGIO SI FACCIANO NUOVE PROMESSE QUANDO ANCORA NON SONO ARRIVATE LE RISORSE PROMESSE DUE MESI FA…”