GIRAMENTO DI MELONI: "PRESIDENTE DRAGHI, OGGI SONO TUTTI CON LEI, MA VEDRÀ QUANDO SCATTERÀ IL SEMESTRE BIANCO QUANTI TEMERARI DISSIDENTI USCIRANNO FUORI” – L’INTERVENTO DELLA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA, CHE CITA BRECHT E GANDHI E ACCUSA SUPER-MARIO DI ESSERSI CIRCONDATO DEGLI “STESSI INCAPACI” CHE HANNO ROVINATO L’ITALIA – LA VOCE DAI BANCHI DELLA SINISTRA: “DEBOLUCCIA, LE VENIVA PIÙ FACILE ATTACCARE CONTE”

? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’ha messa in ginocchio. Seguitemi in diretta dalla #Camera dei Deputati https://t.co/YflYvnVcAf — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) February 18, 2021

giorgia meloni

GOVERNO: MELONI CITA BRECHT, NO FIDUCIA PER COERENZA

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Ci si sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati'.

Potrei giustificare così la scelta di Fratelli d'Italia che oggi voteranno contro la fiducia, unica forza, ma la verità è che non avevamo scelta per coerenza e serietà, esattamente come nessuno in Italia si fiderà più di chi firma un contratto e poi non lo rispetta". Così Giorgia Meloni, deputata e presidente di Fratelli d'Italia annunciando il voto contrario alla fiducia al governo Draghi, e citando 'L'opera da tre soldi' di Bertolt Brecht.

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

Meloni ha ribadito: "La nostra è una scelta ponderata ma scomoda, per dire no all'idea di un'Italia di serie B" e che "non darà la fiducia" ma farà da "stimolo e supporto per ogni scelta che riteneremmo giusta".

Poi rivolgendosi al premier e ricordando una celebre frase dell'ex presidente della Bce, "Whatever it takes", ha aggiunto: "Oggi ci aspettiamo da lei che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l'Italia, i suoi confini e la sua identità. Noi la giudicheremo su questo, solo su questo, senza pregiudizi nè sconti. E anche noi faremo tutto quello che serve per salvare questa nazione".

Meloni, Draghi vedrà quanti dissidenti nel semestre bianco..

mario draghi al senato

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Oggi sono tutti con lei, poi vedrà quando scatterà il semestre bianco.. vedrà quanti temerari dissidenti usciranno fuori". L'ha detto Giorgia Meloni, deputata e presidente di Fratelli d'Italia rivolgendosi al premier Mario Draghi, durante la dichiarazione di voto in Aula sulla fiducia al governo.

FIDUCIA GOVERNO DRAGHI, LA DIRETTA DALLA CAMERA: NEWS E ULTIME NOTIZIE

Monica Guerzoni per www.corriere.it

Ore 19.32 - I pronostici dicono che 14 dissidenti 5 Stelle non voteranno la fiducia a Draghi

Ore 19.14 - Voce dai banchi della sinistra: «Deboluccia Giorgia, attaccare Conte le veniva più facile».

giorgia meloni

Ore 19:09 - Meloni avverte Draghi: ad agosto inizia il semestre bianco e i partiti, è il messaggio, gli faranno ballare la rumba.

Ore 19:00 - Giorgia Meloni risveglia una platea assopita: se anche Fratelli d’Italia fosse entrata al governo il nostro Paese, senza una opposizione, sarebbe diventata «una Corea del Nord».

Ore 18.58 - Boschi spietata, parla a nuora (Draghi) di parità di genere perché suocera (le donne del Pd rimaste fuori dal governo) intendano.

Ore 18.52 - Maria Elena Boschi prova a dire una cosa definitiva: «Se lei riesce vince l’Italia, se lei fallisce perde l’Italia».

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

Ore 18.48 - Il ministro Speranza ne approfitta per studiare un report di Agenas Sant’Anna sull’adesione della popolazione alla campagna vaccinale, con tanto di evidenziatore giallo: secchione.

Ore 18.43 - Draghi esausto per la maratona d’aula appoggia la testa sulla mano e si concede un minuto di riposo.

Ore 18.40 - Un deputato dem ironizza con i colleghi su Di Maio che consola Azzolina in un angolo dell’Aula.

Ore 18.38 - Un commesso solerte distanzia la sedia del ministro Bianchi, che si era avvicinato troppo al collega Colao sui banchi del governo.

Ore 18.36 - L’ex leader dei responsabili del mai nato Conte Ter, Bruno Tabacci, paragona il «caro presidente Draghi» ad Alcide De Gasperi.

Ore 18.35 - Al presidente Draghi portano un bicchiere d’acqua, la prova che non è un marziano.

mario draghi luigi di maio

Ore 18.20 - Arriva Vittorio Sgarbi, che tiene il naso fuori dalla mascherina azzurra e tende la mano ai colleghi.

Ore 18.24 - I commessi hanno un gran da fare per dividere i deputati che si assembrano sugli scranni.

Ore 18.17 - Roberto Fico annuncia che la chiama del voto di fiducia inizierà dal deputato Pallini. Risate e buuu, come a scuola. E il presidente-prof: «Non c’è niente da commentare».

Ore 18.15 - Draghi ha già finito, forse la replica più breve di sempre: «Spero condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro...».Tutti in piedi, tranne Fratelli d’Italia e diversi 5 Stelle.

GIANCARLO GIORGETTI MARIO DRAGHI LUIGI DI MAIO

Ore 18.13 - Draghi riabilita lo sport: «Se non ne ho parlato non vuol dire che non sia importante»...

Ore 18.12 -Draghi incassa i due applausi più lunghi su ragionevole durata dei processi e condizione dei carcerati

GIORGIA MELONI

Ore 18.09 - Sui cellulari di leghisti e grillini rimbalza una foto scattata nel pomeriggio nel corridoio di Montecitorio: immortala il ministro Giorgetti che, per gioco, mette ko con un ippon il bronzo olimpico di Judo Felice Mariani (M5S)

Ore 18.05 - Draghi discetta di transizione 4.0, ma i numeri che assillano giornalisti e deputati sono altri: quanti 5 Stelle voteranno no e saranno espulsi?

Ore 18.03 - Zitti, parla Draghi: «Buonasera».

Ore 18:oo - Deputati in ansia: perché il puntualissimo Draghi ancora non si vede?

mario draghi luigi di maio

Ore 17.54 - Nella Galleria dei Presidenti faccia a faccia tra gli ex Guardasigilli Andrea Orlando e Alfonso Bonafede: perché Draghi ha archiviato lo scontro sulla prescrizione?

Ore 17.50 - Bersani cerca una metafora delle sue per fotografare il governo Draghi ma si ferma alla botanica: «Non saranno rose e fiori»

Ore 17.47 - Mai visto un simile schieramento di forze dell’ordine a presidiare Montecitorio e Palazzo Chigi