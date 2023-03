28 mar 2023 17:08

GLOBAL BRITAIN: IN INGHILTERRA C'È UN PREMIER DI ORIGINI INDIANE (RISHI SUNAK) E IN SCOZIA ARRIVA IL MUSULMANO HUMZA YOUSAF - DOPO LE DIMISSIONI A SORPRESA DI NICOLA STURGEON LO SCORSO GENNAIO, IL 38ENNE YOUSAF È STATO ELETTO LEADER DEL PARTITO NAZIONALISTA, E OGGI SARÀ NOMINATO PRIMO MINISTRO - COME PRIMO ATTO, HA SUBITO PROCLAMATO CHE INTENDE "METTERE LA QUINTA MARCIA" ALLA SPINTA VERSO L'INDIPENDENZA. NON SI CAPISCE COME, VISTO CHE IL REFERENDUM DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL GOVERNO DI LONDRA, CHE NON HA INTENZIONE DI FARLO...