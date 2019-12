IL GOVERNO È UN AFFARE. PER CASALEGGIO! – GUARDA CHE COINCIDENZA: NEL PRIMO ANNO DEI 5 STELLE AL GOVERNO GLI UTILI DELLA SUA AZIENDA SI SONO MOLTIPLICATI PER NOVE – MA QUALCUNO HA CAPITO COSA FA? I RICAVI DERICANO DA "CONSULENZE" SU STRATEGIA DIGITALE E BLOCKCHAIN – LA COLLABORAZIONE PER IL PIANO INNOVAZIONE DEL GOVERNO, I LEGAMI CON HUAWEI E QUEI 600MILA EURO DALL’ARMATORE ONORATO

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Una delle poche certezze, dietro i verbi coniugati al futuro di Davide Casaleggio, sono i cari vecchi danè, per dirla alla milanese. Ovvero i soldi che spuntano dall' ultimo bilancio disponibile della sua azienda, la Casaleggio associati: giro d' affari passato da 1,17 a 2,05 milioni di euro, e utili che si sono moltiplicati per nove, balzando da 20 mila a 181 mila euro.

Il tutto, valga almeno la coincidenza temporale, nel primo anno dei 5 Stelle al governo. Un dato che colui che viene indicato come il vero capo del movimento - si legge nella relazione al bilancio - ricava «dall' attività consulenziale verso aree di business in forte espansione» come «la digital strategy, l' intelligenza artificiale, il blockchain, i sistemi di finanziamento dell' innovazione e modelli di integrazione fisicodigitale».

paola pisano luigi di maio

Quegli stessi, medesimi campi in cui interviene direttamente il piano del governo che la ministra grillina Paola Pisano, che - giusto per non lasciar cadere nel vuoto i sospetti dopo l' accentramento di tutte le competenze sull' innovazione sul suo dipartimento - ha pensato bene di corredare con ringraziamenti espliciti a Casaleggio junior.

Ma così vanno le cose, di questi tempi, in casa grillina: il piano per l' Innovazione è stato bloccato ma l' alone del conflitto d' interessi ogni giorno di più avvolge Davide Casaleggio, che ora si scopre anche destinatario di 600 mila euro da Vincenzo Onorato, capo della compagnia di navigazione "Moby": nel giugno del 2028, quando il governo gialloverde era agli esordi, il figlio di Gianroberto ricevette da Onorato un finanziamento per un piano strategico e di comunicazione chiamato #navigoitaliano, con l' obiettivo di «sensibilizzare l' opinione pubblica e gli stakeholder del settore marittimo sulla tematica della limitazione dei benefici fiscali del Registro Internazionali alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani».

La Casaleggio associati, insomma, ha ricevuto da un armatore denaro per promuovere benefici in un settore di competenza di un ministro di 5 Stelle, quale era - allora - Danilo Toninelli. «Ma Toninelli mi ha sempe attaccato», dice adesso un po' candidamente Onorato, che ha pagato anche contenuti pubblicitari sul blog di Beppe Grillo per un esborso annuo di 120 mila euro, sul quale si è acceso il faro dell' antiriciclaggio di Bankitalia.

Onorato ha finanziato pure l' associazione Open di Matteo Renzi ma qui siamo in un campo diverso: il pur nebuloso mondo delle fondazioni è al centro del decreto anti-corruzione di Bonafede, che invece non si applica alla Casaleggio associati, la quale formalmente non ha rapporti diretti con i 5S. Eppure, in questi anni, chi ha avuto legami commerciali con la Casaleggio Associati ha nei fatti sostenuto Grillo o il movimento.

Le partnership note sono tante: da Nexi (ex Cartasì) a Deliveroo, la società di food delivering con cui il governo gialloverde aveva aperto un tavolo di trattativa, con tanto di sdegno dei riders che si sono detti sfruttati (dall' azienda) e illusi (da Di Maio).

Ma il portafoglio clienti della Casaleggio associati resta in gran parte misterioso e ciò contribuisce ad alimentare quel deficit di trasparenza che è diventato - a dispetto dei proclami iniziali - il tratto distintivo dei 5S. Una senatrice che ha curato il programma del Movimento racconta di avere incontrato, a inizio 2018, Gianfranco Grieci, imprenditore campano del settore agroalimentare, che si era presentato dicendo di «lavorare a un progetto con Casaleggio ». «Ma è vicino a Forza Italia», fece sapere la senatrice. L' invito da parte dell' entourage di Casaleggio fu quello di ascoltarlo lo stesso.

Davide è uno e trino, ormai: imprenditore, riferimento politico sempre presente alle riunioni chiave del Movimento (fra cui quelle che battezzarono il governo giallo-rosso) capo di Rousseau, la società ascesa quasi a rango costituzionale con il referendum sul via libera al Conte- bis alla quale, in modo sempre meno convinto, gli eletti M5S versano mensilmente 300 euro. Saranno 5 milioni, a fine legislatura, gli introiti delle restituzioni degli eletti nelle casse di Rousseau.

«E se ci fossero elezioni anticipate a chi andrebbero i soldi già versati?», è la domanda che ha animato l' estate pentastellata. L' inverno invece, illumina l' orizzonte cinese, frontiera di sviluppo economico e digitale: ieri il ministro Stefano Patuanelli ha aperto la strada a Huawei per lo sviluppo del 5G («Soluzione migliore nei tempi migliori »), malgrado i dubbi sulla sicurezza nazionale espressi dal Copasir.

Chi si stupisce per la improvvisa passione orientale dei pentastellati può rintracciare sul web una foto scattata nella sede della Casaleggio il 24 giugno 2013, in cui si vede Grillo, il cofondatore di 5Stelle Gianroberto e l' ambasciatore Ding Wei.

«Abbiamo scambiato vedute sui temi di comuni interesse», disse Wei.

Fra quei temi di comune interesse, racconta chi è vicino a Davide Casaleggio, c' erano proprio le nuove tecnologie. E i danè, che poi chissà come si traduce in cinese mandarino.