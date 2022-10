21 ott 2022 17:26

IL GOVERNO ANCORA NON C’È MA I GIUDICI GIÀ MUGUGNANO – NELLE CHAT DEI MAGISTRATI C’È SCETTICISMO, SPECIE DOPO L’INCONTRO UFFICIALE TRA SILVIO BERLUSCONI E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN PECTORE, CARLO NORDIO: “COMINCIAMO BENE” – DUBBI PER LA POSIZIONE DI NORDIO SULLA SEVERINO, MA SOPRATTUTTO PER ESSERE ANDATO DAL CAV A VILLA GRANDE: “IL QUASI MINISTRO INCONTRA IL POLITICO MANDATO A PROCESSO PER UN REATO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, PER CERCARE IL SUO ASSENSO: PREMESSA ILLUMINANTE…”