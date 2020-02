IL GOVERNO BALLA SULLA PRESCRIZIONE - SCONTRO SUL RINVIO, RENZI MINACCIA DI VOTARE CONTRO LA RIFORMA. PRIME CRITICHE NEL M5S A BONAFEDE, L'ALA DEI GRILLINI FILO-PD: "NO ALLE IMPUNTATURE" – SPUNTA ANCHE L'IDEA DI UN DECRETO LAMPO, LA PREOCCUPAZIONE DI FRANCESCHINI E IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DI CONTE CHE CERCA DI TENERE IN PIEDI L' IPOTESI RINVIO ASSIEME AD UN' ACCELERAZIONE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE...

Carlo Bertini Ilario Lombardo per la Stampa

«Nessun accordo». Una riga di comunicato informale, lapidaria, arriva poco prima delle otto di sera dagli uffici del ministero della Giustizia. Per smentire una voce che circola da ore su un compromesso sulla riforma della prescrizione: sei mesi di rinvio. Non è vero, sostiene lo staff di Alfonso Bonafede: che fa sapere di attendere da Giuseppe Conte la convocazione del vertice, previsto per oggi, ma che il premier potrebbe rinviare di qualche giorno.

Peccato che quella voce fosse più di una voce. Nel pomeriggio, sia alla Camera sia al Senato, tra M5S, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi si dava quasi per certo un compromesso. I sei mesi di sospensione sarebbero il punto di caduta tra la posizione irremovibile del ministro grillino e il rinvio di un anno della sua riforma che blocca la prescrizione (attiva dal 1 gennaio) chiesto dai renziani con l' emendamento Annibali al decreto Milleproroghe.

Che si voterà venerdì in commissione alla Camera. E' il primo passaggio cruciale per testare la tenuta della maggioranza. Visto che anche parte del Pd scalpita per sostenere la proposta di Renzi come arma di pressione. E qualcuno tra i big azzarda pure l' ipotesi di un decreto-lampo per risolvere la grana.L' orizzonte del governo sulla prescrizione si fa sempre più cupo. Prova ne è la preoccupazione del capodelegazione Dem, Dario Franceschini. Ma anche il messaggio consegnato dagli sherpa Pd a Bonafede.

In sintesi: si intesti lui una soluzione per uscire dall' impasse.

Il Guardasigilli è accerchiato, convinto che sia meglio - come avvenuto per la Tav - lasciar decidere il Parlamento, salvare la faccia al M5S ed evitare di trascinare il governo nella crisi. Ma se cederà o meno molto dipenderà dal suo partito.

Nel M5S c' è chi non nasconde il timore per le conseguenze dello stallo, e chi si scaglia contro l' irrigidimento del ministro, considerato pericolosamente inflessibile. Roberto Cataldi, avvocato ascolano, dato qualche settimana fa in uscita dal M5S, è tra i più duri. Un invito alla «ragionevolezza» arriva dal ministro Federico D' Incà.

Esplicito anche Giorgio Trizzino, alla testa di una fronda che spinge per l' alleanza con la sinistra: «No alle impuntature, bisogna ascoltare con umiltà le ragioni degli alleati politici. Sono certo che Bonafede saprà accogliere il ragionevole e misurato invito del Pd a intervenire in modo organico sulla struttura del processo penale». Ed è quello che tenterà di fare Conte, cercando di tenere in piedi l' ipotesi rinvio assieme ad un' accelerazione della riforma del processo penale.

Per adesso in mano ha le due proposte di mediazione dell' omonimo deputato di Leu Federico Conte. La chiamano «la soluzione scaletta»: blocco della prescrizione solo per i condannati in due gradi di giudizio. E retrodatazione della prescrizione per gli assolti in appello e condannati in primo grado. Conte chiede a tutti «spirito costruttivo e pragmatico» ma ha poco tempo. Perché se da un lato, vede che i 5 Stelle stanno tentando di rianimarsi sulle battaglie identitarie come prescrizione e vitalizi (per i quali saranno in piazza il 15 febbraio), dall' altra deve tenere in considerazione il pressing del Pd, che vuole una sterzata sull' agenda. E Renzi che minaccia di votare il 24 febbraio il ddl di Enrico Costa che annulla la riforma Bonafede.

Ed è proprio il deputato di Forza Italia a proporre con un emendamento di legare l' entrata in vigore della nuova prescrizione ai decreti attuativi della riforma, in mano al ministro, mirata a garantire una civile durata del processo.

