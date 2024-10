IL GOVERNO CI SPOMPA ALLA POMPA – LA “RIMODULAZIONE” DELLE ACCISE SUL DIESEL È KRYPTONITE PER GIORGIA MELONI, CHE DELLE TASSE SUI CARBURANTI HA FATTO UN SUO CAVALLO DI BATTAGLIA (VIRALE IL SUO VIDEO NEL 2019 AL DISTRIBUTORE). L’AUMENTO DELLE IMPOSTE SUL GASOLIO È NEL PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA. IL GIOCHINO LESSICALE SULLA “RIMODULAZIONE”, E NON “AUMENTO” NON CAMBIA LA REALTÀ DEI FATTI: 3 MILIARDI DI COSTI IN PIÙ PER AUTOMOBILISTI E CAMIONISTI… - E ANCHE FORZA ITALIA SI INCAZZA

La “bomba” delle accise rischia di fare parecchi danni a Giorgia Meloni, quell’ipotesi di «allineare» le imposte che pesano su benzina e diesel è per la premier come la kryptonite per Superman. L’idea […] è scritta nero su bianco nel Piano strutturale di bilancio (Psb), il documento che il governo deve presentare alla Commissione europea per illustrare le previsioni di spesa, investimenti e riforme per i prossimi quattro anni.

La parola «allineare» ha scatenato consumatori, imprese, trasportatori, perché l’accisa sul diesel è al momento più bassa di quella sulla benzina e tutti hanno interpretato quel verbo nel senso che verranno aumentate le imposte sul gasolio. Troppo facile per le opposizioni rinfacciare alla premier il video del 2019 in cui l’allora leader di Fdi urlava che le accise andavano abbassate.

La polemica monta dal primo mattino, la segretaria Pd Elly Schlein ha gioco facile a parlare di «tassa Meloni», citando appunto il video di 5 anni fa. «Ci ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti ai benzinai a promettere di cancellare le accise. Ebbene, invece, la verità è un’altra: lo dice questo documento del governo in cui mostra che vogliono aumentare le accise sul diesel. Un’altra “tassa Meloni” per tre miliardi sulle imprese».

Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, rincara: «Si tratta di 3 miliardi che verranno pagati dai possessori di auto a gasolio e dal settore dell’autotrasporto. Un altro bel regalo del governo Meloni a famiglie e imprese italiane».

[…] Ma si fa sentire anche Forza Italia, Antonio Tajani dice «vedremo le norme che verranno approvate in Consiglio dei ministri» e Raffaele Nevi aggiunge: «Forza Italia è sempre stata e rimane contraria ad innalzare la tassazione in Italia. Siamo stati chiamati al governo per diminuire tasse, burocrazia e rilanciare investimenti e questo siamo intenzionati a fare».

Un colpo basso per l’immagine della premier che […] sarebbe intervenuta chiedendo di correggere il racconto di una misura che a suo giudizio sarebbe stata comunicata male e avrebbe permesso una «strumentalizzazione» da parte della stampa e delle opposizioni. E a metà pomeriggio il Mef diffonde una nota per precisare: è «del tutto fuorviante», viene fatto filtrare, dire che «il governo intende aumentare le accise sui carburanti».

È l’Europa, viene sottolineato, che chiede di ridurre i «sussidi ambientalmente dannosi» e tra questi «rientrano anche le minori accise che gravano sul gasolio rispetto a quelle sulla benzina, e pertanto è allo studio un meccanismo di allineamento tra i livelli delle rispettive accise». Insomma, «l’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due». In altre parole, si lavorerebbe ad una contemporanea riduzione delle imposte sulla benzina, per bilanciare in qualche modo l’aumento di quelle sul diesel. […]

