IL GOVERNO DUCIONI VA A "BALLARE" IN PUGLIA! - GIORGIA MELONI PASSA LE VACANZE TRA I TRULLI INSIEME AL SUO EX COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO ("PER NOSTRA FIGLIA GINEVRA"). INSIEME A LEI LA SORELLA ARIANNA SCORTATA DAL MARITO, IL "COGNATO D'ITALIA" LOLLOBRIGIDA - AL SEGUITO DELLA FAMIGLIA MELONI, IL SOTTOSEGRETARIO BARESE MARCELLO GEMMATO - SALVINI "SVACCANZERÀ" NELL'AGRITURISMO "LI RENI" DI BRUNO VESPA, NEL SALENTO - SANTANCHE' SI "ACCONTENTA" DELLA SUA VILLONA IN VERSILIA, TAJANI FUGGE A FIUGGI...

Purché siano in Italia: vacanze «domestiche» per i politici italiani, quest'anno più che mai intenzionati a circoscrivere gli spostamenti entro la geografia peninsulare. Addio Maldive e Seychelles, a prevalere è il principio del riposo «a portata di mano». Spontaneo, forzato, per amor di patria, non si sa. Di fatto, a prevalere sono le perle del sud del Paese, o di alta montagna, alla riscoperta delle tradizioni antiche e delle spiagge più o meno note (dove impazza il toto scommesse sul rinnovo delle concessioni balneari).

Ecco allora Giorgia Meloni dare l'esempio, stazionando fra i trulli con amici e parenti, incluso l'ex Andrea Giambruno: «Per nostra figlia Ginevra - ha detto al settimanale Chi -. Ma anche perché siamo ancora amici e ci vogliamo bene. Entrambi vediamo quanto lei sia felice quando non si deve dividere tra l’uno e l’altra, e anche se la nostra separazione è definitiva, passeremo sempre del tempo felice insieme, come fanno molte altre famiglie con genitori separati».

Sole, relax e partite di burraco con la sorella Arianna, e il marito di lei, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, e con la famiglia del sottosegretario barese Marcello Gemmato, sodale di vecchia data di Meloni.

La Puglia è anche la meta di Matteo Salvini, ospite dell'agriturismo Li Reni di Bruno Vespa, nel Salento, pronto a degustare i magnifici vini locali «alfieri - ha più volte sostenuto - del made in Italy».

Con la compagna Francesca Verdini non mancherà di visitare l'amata riviera romagnola e di risalire in Trentino, per un giro d'Italia fatto di incontri, chiacchiere, resonti sul già fatto, e il da farsi, cui il ministro dei Trasporti non si sottrae mai. Forse anche a tu per tu con Meloni, a pochi chilometri di distanza.

Coerentemente anche Daniela Santachè sceglie Marina di Pietrasanta, in Versilia, dove possiede una villona di 270 metri quadrati immersa nel verde monumentale e super tutelato del parco della Versiliana celebrato da Gabriele D'Annunzio, oggetto per la ministra in passato di qualche rogna burocratica. [...]

Ritorno a casa anche per la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, nella dimora di Cortina che considera un secondo domicilio, lei nata a poco più di due ore di distanza, a Rovigo. Le sue foto in abiti tradizionali, gonnellone e grembiule, hanno fatto in passato la gioia delle riviste patinate.

Il ministro Antonio Tajani? Pure lui in un posto del cuore, a Fiuggi, dove vota, e dove riunisce di tanto in tanto la sua tribù familiare che include l'amato cane Ugo (il quattrozampe prestò il muso alla campagna contro l'abbandono degli animali). [...]

A voler seguire i volti di governo in vacanza di rischia la monotonia. Atteso a Zoagli, nel genovese, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Se un tempo erano i genitori a portarlo a respirare aria buona in albergo nel paesino, oggi la tradizione continua: il figlio Geronimo, qualche anno fa, ha acquistato una casa di proprietà proprio nel borgo di 2.500 anime sulla riviera ligure. [...]

Avari di notizie e di commenti sui social, gli esponenti dell'opposizione «navigano» per lo più in incognito. A risarcire della penuria di informazioni ecco Carlo Calenda di Azione, che tutto documenta: la partenza per la Turchia, il bagno rigenerante nel Bosforo, persino l'incontro casuale in aeroporto con il collega di partito Matteo Richetti. Non sarà uno scoop, ma meglio accontentarsi.

