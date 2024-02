IL GOVERNO HA LA QUERELA FACILE: ANCHE CONTRO I GIORNALI AMICI – ALESSANDRO SALLUSTI E DAVIDE VECCHI (DIRETTORI DEL “GIORNALE” E DEL “TEMPO” DI ANGELUCCI) SI SFOGANO: “I MINISTRI CROSETTO E URSO PROCEDONO A COLPI DI QUERELA. CHE UN GOVERNO DI DESTRA PROVI A ESTORCERE SOLDI A GIORNALI CHE PER LORO HANNO COMBATTUTO E COMBATTONO GRATIS BATTAGLIE EPOCALI, È IL SEGNO DI QUANTO IL POTERE POSSA DARE ALLA TESTA E FARE PERDERE LUCIDITÀ…”

Estratto dell’articolo di Alessandro Sallusti e Davide Vecchi per “il Giornale”

ALESSANDRO SALLUSTI

La stampa di sinistra sostiene che il governo vorrebbe imbavagliarla. Non c’è pericolo, primo perché non è vero, secondo perché anche volendo non si troverebbe il bavaglio, terzo perché quella dei giornalisti è una categoria a cui piace imbavagliarsi da sola o per conto terzi.

Certo, a volte anche a noi capita di trattenerci nell’affondare il coltello nella piaga quando le cose non girano come dovrebbero […]. Risultato di tanto sforzo e comprensione?

Importanti ministri di questo governo – Guido Crosetto e Adolfo Urso – procedono a colpi di querela contro i pochi giornali non di sinistra – Il Giornale e Il Tempo – lamentando presunte inesattezze in articoli che li hanno riguardati.

Non ci spaventiamo, non denunciamo ridicoli e inesistenti bavagli, non mettiamo in dubbio la loro libertà di fare ciò che credono e capiamo pure che l’idea maturata nella loro testa di arrotondare con qualche decina di migliaia di euro […] i non faraonici stipendi pubblici possa stuzzicare […].

Che un governo di destra, attraverso due suoi rappresentanti, provi a estorcere soldi a giornali che per loro […] hanno combattuto e combattono gratis battaglie epocali contro chili voleva e li vorrebbe morti, è il segno di quanto il potere possa dare alla testa e fare perdere lucidità. Noi procederemo come sempre di testa nostra, sapendo che può capitare di sbagliare, ma ancora più liberi di dire la verità anche quando questa potrebbe apparire sgradevole.

