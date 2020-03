14 mar 2020 15:46

IL GOVERNO ITALIANO, ANGELO STERMINATORE DI PROGRAMMI TV - SILERI È STATO OSPITE DI MEZZO PALINSESTO, TRA CUI LA SCIARELLI A ''CHI L'HA VISTO?''. LA ASCANI ERA AD ''AGORÀ''. . LA TASK FORCE DELLA RAI SI STA CONSULTANDO PER CAPIRE COSA FARE. SCIARELLI E BORTONE IN QUARANTENA? VESPA PER AVERE INTERVISTATO ZINGARETTI E’ STATO LASCIATO A CASA E ''PORTA A PORTA'' SOSPESO PER DUE SETTIMANE