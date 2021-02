IL GOVERNO DEI MIGLIORABILI / 3 - NICOLA MOLTENI DIVENTA SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERNO DOPO GLI AFFONDI CONTRO IL MINISTRO LUCIANA LAMORGESE - LA SUA LINEA E' SEMPRE STATA PORTI CHIUSI E DIFESA DEI CONFINI - E ORA? "NIENTE POLEMICHE, SERENITÀ"

MOLTENI E SALVINI

«Grazie al presidente Draghi, la soddisfazione è grande, ora c' è subito da mettersi a lavorare. Ma con molta serenità...». Poche parole dettate all' ufficio stampa della Lega, che però suonano già come un programma. Il deputato Nicola Molteni, 44 anni, di Cantù, torna a fare il sottosegretario all' Interno, ruolo che aveva ricoperto ai tempi del Conte 1.

IL POST DI NICOLA MOLTENI CONTRO LUCIANA LAMORGESE

Ma allora al Viminale il ministro era Matteo Salvini. Adesso Molteni troverà Luciana Lamorgese, la ministra del Conte 2 confermata da Draghi. E contro di lei sui social Molteni si è schierato spesso. Un esempio: 2 settembre 2020, post su Facebook con grande foto di Lamorgese e titolo a caratteri cubitali («Bocciata!»). Porti chiusi, difesa dei confini, questa è sempre stata la linea. E ora? «Niente polemiche, serenità», ripetono dall' ufficio stampa.