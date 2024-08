IL GOVERNO TAGLIA IL REDDITO DI CITTADINANZA? E LE REGIONI LO RIPROPONGONO SOTTO ALTRE FORME – DIVERSI GOVERNATORI HANNO POTENZIATO SUSSIDI LOCALI GIA’ ESISTENTI – IN PUGLIA EMILIANO FINANZIA CON 45 MILIONI DI FONDI EUROPEI IL REDDITO DI DIGNITÀ, IN SARDEGNA LA PENTASTELLATA ALESSANDRA TODDE VELOCIZZA L’EROGAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – E IN SICILIA È FORZA ITALIA A PRESENTARE UNA PROPOSTA PER UN “REDDITO DI CITTADINANZA REGIONALE”

Estratto dell’articolo di Valentina Conte per “la Repubblica”

il video di giorgia meloni contro il reddito di cittadinanza 6

A volte ritornano. Abolito il Reddito di cittadinanza, da gennaio – sostituito dall’Adi, l’Assegno di inclusione che ha dimezzato la platea – il governo Meloni assiste ora a un suo rifiorire a livello regionale.

Si potenziano vecchie forme di sostegno locali, come Red e Reis esistenti dal 2016 in Puglia e Sardegna, tre anni prima del Rdc. Se ne pensano di nuove, in Campania e Sicilia.

Succede così che il governatore pd Michele Emiliano rilanci il Red pugliese, il Reddito di dignità: 45 milioni fino al 2027, fondi europei. E la governatrice pentastellata Alessandra Todde velocizzi l’erogazione del Reis sardo, il Reddito di inclusione sociale, 30 milioni sempre di fondi Ue.

Ma il derby tra Campania e Sicilia, le più falcidiate dall’esclusione meloniana degli “occupabili”, è emblematico di una destra che insegue il campo largo sul terreno della povertà. […]

michele emiliano

Succede in Sicilia, con la proposta di legge depositata il 6 giugno da Luisa Lantieri, deputata di Forza Italia e vicepresidente dell’Ars, il parlamento siciliano. Il testo sembra largamente ispirato all’analoga proposta presentata il 16 marzo da Gennaro Saiello, consigliere regionale M5S della Campania per un “Reddito di cittadinanza regionale” da 400 euro al mese a persona più 200 euro per ogni componente oltre il secondo.

Costo per la Campania: 200 milioni «per i 250 mila occupabili abbandonati da Meloni». Alla presentazione della proposta c’era Giuseppe Conte, Roberto Fico, Sergio Costa e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

ALESSANDRA TODDE GIUSEPPE CONTE

Il governatore campano pd Vincenzo De Luca fa melina. Ma quella proposta non è passata inosservata. Fino alla sua replica siciliana ad opera della deputata di Forza Italia. Entrambi i Redditi prevedono la stipula di protocolli di intesa tra le imprese e le Regioni per una ricognizione dei fabbisogni occupazionali. E la disponibilità di coprire con l’assegno pubblico una parte dello stipendio, se assumono i percettori.

In Sardegna, poco prima delle elezioni del 25 febbraio, era stato proprio il governatore leghista uscente Christian Solinas a riportare il budget per il Reis a 30 milioni, legandolo molto alle politiche attive (come pure il pugliese Red), perché così vogliono le regole dei fondi Ue. I requisiti per accedere sono più o meno gli stessi del Rdc.

scontri alla manifestazione per il rdc a napoli 6

Ma quello che colpisce – in Campania e Sicilia, come in Puglia e Sardegna – è l’obiettivo dichiarato di rivolgersi agli esclusi dall’Adi: gli occupabili tra 18 e 59 anni, senza figli minori o disabili. Roma taglia, le Regioni ricuciono. [...]

SMSI - GLI SMS PER SOSPENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA - MEME BY EMILIANO CARLI