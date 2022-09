GRANDE BORDELLO: DOPO LE LESBICATE DI GINEVRA LAMBORGHINI, GEORGE CIUPILAN CONFESSA DI AVER LIMONATO UN SUO AMICO PER SCOMMESSA. GLI SARA' PIACIUTO? – ALLA TRANS ELEONOIRE FERRUZZI PIACE IL FEROCE SALATINO CHE NON RICAMBIA: “MA SECONDO TE IO C’HO PROVATO CON TE? MA CHE CAZZO STAI A DÌ? - SI DICE CHE IL MARITO ABBIA TRADITO PATRIZIA ROSSETTI CON UNA COLLEGA DELLA PRESENTATRICE. CHI E’?" - MARCO BELLAVIA, CHE IN GIOVENTÙ SE L’È SPASSATA CON PAOLETTA BARALE, FA LA CORTE A...

Ivan Rota per Dagospia

Una coppia impossibile. Cristiano Malgioglio é corso al Teatro degli Arcimboldi a Milano per lo show di Anastacia. La popstar è rimasta talmente impressionata da dire che il cantautore l’attizza, le fa sesso e addirittura lo sposerebbe. In un’altra vita, forse. Un duetto, invece, con ogni probabilità , a breve. Per loro poi cena al Kalamaro, ospiti di Luca Pandolfi, dove si sono visti anche Bianca Atzei e Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti.

Orietta Berti , ora opinionista al GF Vip, ci riserva sempre qualche sorpresa che viene dal passato: oltre ad aver interpretato la religiosa lesbica Suor Sorriso, la cantante ha fatto diversi fotoromanzi. Il più famosi a fianco di Mike Bongiorno e Gianni Nazzaro. Il titolo é tutto un programma : Fiamme d’odio e d’amore.

É ormai il GF Vip si é trasformato in una limonata. Dopo Ginevra Lamborghini che parla delle sue esperienze con le donne, ecco che George Ciupilan dice di essere stato con un ragazzo per scommessa. Il gieffino ha detto a Ginevra tutto d’un botto di aver limonato un suo amico. Il ragazzo ha chiosato che l’ha fatto anche per capire se poteva piacergli. Vabbé…

Patrizia Rossetti al GF Vip ha candidamente detto che ha scoperto il marito a letto con una signora bionda che lavora in televisione. É partita la caccia alla bionda amante. Tanti dicono si tratti di una barista, ma una gola profonda chiosa che sia una collega della Rossetti che, come lei, fa televendite. Una bella donna che ha anche fatto cinema…

Marco Bellavia fa la corte a Pamela Prati che però gli risponde che sta bene da single. Ricordiamo che a Bellavia piacciono le donne famose: da giovane è stato fidanzato per lungo tempo con Paola Barale a proposito della quale ha detto:” Lei fece un filmino con lui ( il di lei futuro marito Gianni Sperti) con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi.”

Deve stare attenta Elenoire Ferruzzi a inventarsi film come quello con Luca Salatino; potrebbe farla uscire in fretta. Il ragazzo è stato gentile con lei che ha pensato si fosse innamorato . Scambiare gentilezze per innamoramento non va bene. Ecco cosa ha risposto Luca:” Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste. Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stronzate perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che cazzo stai a dì? ”

Poche ore fa però online è spuntato un video che inchioderebbe i due gieffini: Elenoire Ferruzzi dice “adesso si va avanti almeno tre puntate“ a Luca Salatino. Con questa stronzata? Ma dai. Una nuova presa in giro per i telespettatori.

Tante vecchie glorie alla Fashion Week milanese. In passerelle anche le ex top model Naomi Campbell e Carla Bruni che ricordava alla collega di quando Jerry Hall l’aspettava sottocasa per prenderla a botte. In effetti, la Bruni le aveva soffiato Mick Jagger ai tempo suo marito.

Altre vecchie glorie: Amanda Lear e Gloria Gaynor in concerto per il marchio Pinko. Le due sono due regine della disco music, ma non pare vadano molto d’ accordo. Pare che la Lear dovesse interpretare I Will Survive diventato invece il cavallo di battaglia della Gaynor.

Mondanissima la cena della stilista ed imprenditrice Sara Battaglia. Si sono visti Francesca Versace, Federico Marchetti di Yoox, Giulio Corno di Triboo, la marchesa Maria Sole Brivio Sforza, Neil Barnett, la socialite Olivia Palermo, Giovanni Caccamo, la top model Chiara Scelsi, Johannes Huebl, Edgardo Osorio di Aquazzura. Sara, sempre più sexy, ha ufficializzato durante la serata di essere single dopo cinque anni. Gli amici, felici della notizia, hanno quindi deciso di "metterla sul mercato". Chi la conquisterà?

Prima di andarsene, la Regina Elisabetta ha ringraziato il poeta romeno Nicu Lutan che gli aveva dedicato una poesia. Incredibile la gentilezza. A provare la cosa la busta siglata ER inviata da sua altezza reale. Nicu Lutan abita a Milano e oltre ad essere poeta è massaggiatore.

Stasera il grande evento della fashion week: Milano si tinge di verde con il green carpet che stasera accoglierà la quinta edizione dei Sustainable Fashion Awardd deila Camera Nazionale della Moda al Teatro alla Scala. L'evento premierà le realtà più etiche ed attente all'ecologia del settore. A presentarlo sarà l'attrice e filantropa spagnola Rossy de Palma.

Per la prima volta viene assegnato dal Comune di Milano e dal Chi è Chi il premio Fashion & The City, un riconoscimento pensato per promuovere progetti capaci di rafforzare il legame della moda con la città di Milano. Il premio è stato consegnato dall’ assessore Alessia Cappello, la Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, rappresentata da Matteo Secoli .Sono stati assegnati 15 premi: il premio alla carriera a Brunello Cucinelli, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci ha ricevuto il premio Elio Fiorucci, Antonio Marras il premio Ambassador Italian Touch. A rappresentare il legame con la generazione Z è stato premiato il cantautore Tananai.

