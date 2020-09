GRANDE MELA BACATA – TRUMP DICE CHE NEW YORK È DIVENTATA UN FOCOLAIO DI ANARCHIA E MINACCIA DI TAGLIARE I FONDI FEDERALI - A VEDERE I BARBONI PER STRADA E LE VETRINE SPACCATE, IL DUBBIO VIENE. OVVIAMENTE NON SIAMO AI LIVELLI DEGLI ANNI ’80, MA PER IL PUZZONE È UN TEMA DI CAMPAGNA ELETTORALE, VISTO CHE CITTÀ E STATO SONO GOVERNATI DAI DEMOCRATICI

donald trump

AGI - L'amministrazione americana di Donald Trump ha definito New York, Seattle e Portland come focolai di "anarchia", minacciando di tagliare loro i fondi federali per soffocare i disordini. Il dipartimento di Giustizia ha accusato i sindaci delle tre città, tutti democratici, di non riuscire a controllare le rispettive popolazioni, come dimostra un'impennata di sparatorie, proteste e saccheggi. Tra le citate, mancano però quelle in Minnesota e Wisconsin, dove da mesi ci sono proteste ma che sono considerate cruciali alle elezioni presidenziali di novembre.

barboni a new york

"Quando i leader statali e locali impediscono ai loro stessi agenti di fare il loro lavoro, mettono a rischio cittadini innocenti che meritano di essere protetti, compresi quelli che cercano pacificamente di riunirsi e protestare", ha affermato il ministro della Giustizia, Bill Barr, esprimendo la "speranza che le città identificate invertano la rotta e diventino serie nello svolgere la funzione di base di governo e inizino a proteggere i propri cittadini".

bill barr

Un attacco respinto dal primo cittadino della Grande Mela, Bill de Blasio, convinto che si tratti di "un altro dei giochini del presidente Trump", dal momento che "non si basa minimamente su fatti". "E' un insulto alla gente di New York City", ha aggiunto, sostenendo che il tentativo del capo della Casa Bianca di "trattenere i nostri finanziamenti è incostituzionale".

