16 ott 2024 18:19

GRANDE MELA, MAXI PREZZO! - ASSISTERE ALL'EVENTO ELETTORALE ORGANIZZATO DA DONALD TRUMP A NEW YORK COSTERÀ... UN MILIONE DI DOLLARI, SE SI VUOLE ACQUISTARE UN "BIGLIETTO VIP" - LA SCELTA DI "THE DONALD" DI TENERE L'EVENTO NELLA SUA CITTÀ È CONTROVERSA: NEW YORK È DA SEMPRE UNA ROCCAFORTE DEMOCRATICA - L'IRONIA DEGLI UTENTI SUL WEB: "PER QUEL PREZZO POI ANDIAMO A LETTO ANCHE LA MOGLIE?"; "UN MILIONE PER VEDERLO BALLARE? ANCHE NO..."