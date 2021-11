GRILLO SI E' ROTTO LE PALLE DI CONTE – DIETRO LA SFERZANTE DEFINIZIONE DI “SPECIALISTA IN PENULTIMATUM” CON CUI BEPPE MAO HA DEMOLITO, DOPO IL DIETROFRONT SULLA RAI, L’AVVOCATO DI PADRE PIO, C’E’ L’INCAZZATURA DELL’ELEVATO CHE AVREBBE VOLUTO ESTENDERE L'AVENTINO TELEVISIVO – LA REPLICA DI CONTE: “QUELLA DI GRILLO ERA SOLO UNA BATTUTA. SUL PIANO DELLA COMUNICAZIONE HA UNA VISIONE NON MOLTO ORTODOSSA…”

EMILIO PUCCI per il Messaggero

Doveva essere la giornata della pace tra Conte e i gruppi parlamentari. L'ex premier ha ricucito con il presidente dei deputati M5S Crippa (avrà il bis per guidare i pentastellati), poi è stato per tutta la mattina al Senato ad ascoltare i desiderata' di ognuno nella partita sulla definizione della squadra. Dunque, tutto liscio? No, perché poi in una conferenza stampa convocata per discutere di energia e ambiente è arrivata la frecciata' del padre nobile, quel Beppe Grillo invitato perché «è solo il Movimento che può portare avanti la transizione».

L'ex comico ha fatto una delle sue battute: «Mi fa piacere che c'è di nuovo la stampa - ha esordito - quindi anche Conte, che è un gentleman, non riesce a dare degli ultimatum, è uno dei più grandi specialisti di penultimatum che abbiamo visto. Va bene cosi'...». Il riferimento è al dietrofront dell'ex premier dopo il caso delle nomine Rai che hanno penalizzato i 5S. In pratica il giurista pugliese ha fatto retromarcia: «Non è che vogliamo contrastare quella che è la funzione del servizio pubblico o prendere una decisione irreversibile». Insomma, il diktat rientrerà a breve, «non siamo contro il servizio pubblico, assumere decisioni per tutta la vita politica non avrebbe senso».

Oggi l'ad Rai Fuortes completerà la sua audizione in Commissione di vigilanza («Sulle nomine ho rispettato le leggi», ha detto ieri), poi i pentastellati potranno ritornare davanti alle telecamere. Tra lo sconcerto di chi non ha condiviso l'alt di Conte ed è rimasto stupito poi dal rapido cambio di marcia. E con buona pace di Grillo che vorrebbe estendere l'Aventino televisivo. Tanto che Conte ha replicato così al garante': «Sul piano della comunicazione ha una visione non molto ortodossa, già in passato ha dimostrato di non essere legato molto alle apparizioni tv». Emilio Pucci

