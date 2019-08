10 ago 2019 15:12

UN GRILLO PER LA TESTA – ALT! BEPPE-MAO APRE ALL'ALLEANZA CON IL PD? "DOBBIAMO FARE DEI CAMBIAMENTI? FACCIAMOLI SUBITO, ALTRO CHE ELEZIONI! SALVIAMO IL PAESE DAL RESTYLING IN GRIGIOVERDE DELL'ESTABLISHMENT" – “LA VITA SCORRE PER CICLI: PRIMA ERI UNO CHE TENTAVA DI TENERE DURO CON SALVINI E ADESSO, SOLO PERCHÉ LUI È NEL PIENO DEL SUO CICLO DI VUOTO INTAMARRIMENTO TU DEVI MORIRE? - NON VORREI CHE LA GENTE ABBIA CONFUSO LA BIODEGRADABILITÀ CON L’ESSERE DEI KAMIKAZE”