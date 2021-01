LA TRIADE CONTE-CASALINO-TRAVAGLIO L’HA PRESA IN QUEL POSTO - DAVANTI ALLA MOSSA DI ESTROMETTERE ITALIA VIVA E RACCATTARE I RESPONSABILI DI LADY MASTELLA, NON SOLO MATTARELLA, ANCHE IL PD HA ABBANDONATO CONTE - IERI IN DUE RIUNIONI DEM, IL PREMIER È STATO CRITICATO ASPRAMENTE E SCONFESSATO: RIAPRIRE LA TRATTATIVA CON RENZI - MA LA NOVITÀ È CHE IL QUIRINALE POTREBBE CONGELARE LA SITUAZIONE E AVVIARE UNA SERIE DI COLLOQUI CON LE FORZE POLITICHE PER CAPIRE SE INVIARE CONTE IN PARLAMENTO PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI UNA MAGGIORANZA