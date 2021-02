10 feb 2021 17:28

GRILLOSPIA - COME MAI BEPPEMAO TEME COSÌ TANTO L’AZIONE DEI “RIBELLI” CAPEGGIATI DA DI BATTISTA? PERCHÉ LA PROPOSTA DI DIBBA DI ASTENERSI SULLA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI STAVA ACQUISENDO MOLTI FAVORI ANCHE TRA I GRILLINI GOVERNISTI CONSUMATI DAL DUBBIO DI AFFIDARSI AI POTERI FORTI - UNA TALE CORRENTE PORTEREBBE DI CORSA ALLA SCISSIONE, CHE DOPO IL SUO GROTTESCO APPELLO (“DRAGHI È UN GRILLINO”) SAREBBE LA PRIMA GRANDE SCONFITTA PER L’ELEVATO. NON SOLO: UNA EVENTUALE SCISSIONE, ALLA PRESENZA DI UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE, POTREBBE RIDURRE ALL’IRRILEVANZA I NUMERI DEL M5S, VISTO CHE HA GIÀ PERDUTO LUNGO LA STRADA 32 DEPUTATI E 17 SENATORI