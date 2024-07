I GRUPPI PRO-TRUMP HANNO RACCOLTO NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 PIÙ DI 400 MILIONI DI DOLLARI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: IL GROSSO È ARRIVATO DA PICCOLI DONATORI ARRABBIATI PER LA CONDANNA DEL TYCOON NEL PROCESSO PER I SOLDI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS - LA BENDA BIANCA CHE TRUMP HA ALL'ORECCHIO DOPO L'ATTENTATO POTREBBE ISPIRARE UNA NUOVA TENDENZA. E' QUANTO SPERA IL DELEGATO DELL'ARIZONA ALLA CONVENTION REPUBBLICANA JOE NEGLIA, CHE SI E' ATTACCATO ALL'ORECCHIO UN PEZZO DI CARTA BIANCA PER IMITARE LA FASCIATURA DEL TYCOON: "VOLEVO ONORARE TRUMP"

(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - La benda bianca all'orecchio di Donald Trump dopo l'attentato potrebbe ispirare una nuova tendenza di moda come simbolo di solidarieta'. E' quanto spera il delegato dell'Arizona alla convention repubblicana Joe Neglia, che si e' attaccato all'orecchio un pezzo di carta bianca per imitare la fasciatura del tycoon.

"Volevo onorare il presidente Trump", ha detto il 63enne residente a Tempe. "Quando è comparso ieri sera, c'era un'incredibile effusione di amore nella stanza. Quando ho visto la benda, ho pensato come avrei potuto mostrare sostegno", ha spiegato. Un collega delegato dell'Arizona, Stacey Goodman, ha visto l'accessorio di Neglia e lo ha imitato, auspicando che altri lo seguano. "Sto aprendo un nuovo terreno nella moda", ha detto.

'BOOM DONAZIONI PER TRUMP,400 MILIONI IN SECONDO TRIMESTRE'

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - I gruppi che sostengono Donald Trump hanno raccolto nel nel secondo trimestre più di 400 milioni di dollari per la campagna elettorale dell'ex presidente. A fare i calcoli è il Financial Times, secondo il quale la cifra è destinata a salire nei prossimi giorni con altri pac che annunceranno le donazioni ricevute. La maxi-raccolta, che mette Trump in corsa per superare Joe Biden, è arrivata da piccoli donatori arrabbiati per la condanna di Trump per i soldi alla pornostar e da miliardi che hanno inondato la sua campagna.

TRUMP VEDE BORIS JOHNSON ALLA CONVENTION REPUBBLICANA

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson alla convention repubblicana a Milwaukee. Trump ha pubblicato una foto del loro incontro sul social network Truth affermando: "Bell'incontro con l'ex primo ministro Boris Johnson, un tipo davvero in gamba!"

BORIS JOHNSON DA TRUMP, 'SONO CONVINTO CHE SOSTERRÀ L'UCRAINA'

(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - Come Donald Trump su Truth anche l'ex primo ministro Boris Johnson condivide, nel suo caso su X, una foto dell'incontro fra i due alla convention repubblicana in corso a Milwaukee e scrive: "E' un piacere incontrare il presidente Trump che è in ottima forma dopo il vergognoso attentato alla sua vita. Abbiamo discusso dell'Ucraina e non ho dubbi che sarà forte e deciso nel sostenere quel Paese e difendere la democrazia".

