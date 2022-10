LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO A PAOLO ROMANI 344 MILA EURO! – L’EX SENATORE È INDAGATO DALLA PROCURA DI MONZA PER PECULATO. IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EMESSO DAL GIP ED ESEGUITO OGGI, HA INTERESSATO SOMME GIACENTI SU CONTI CORRENTI IN DUE ISTITUTI DI CREDITO E UN IMMOBILE A CUSANO MILANINO…

PAOLO ROMANI

(ANSA) - Il nucleo speciale di Polizia valutaria della GdF di Milano ha eseguito un sequestro preventivo fino a circa 344mila euro nei confronti dell'ex senatore di Italia al Centro Paolo Romani, indagato dalla Procura di Monza per peculato. Il provvedimento cautelate, emesso dal gip lo scorso 6 ottobre, è stato eseguito oggi, come si legge in una nota della Procura monzese ed ha interessato somme giacenti su conti correnti in due istituti di credito e un immobile a Cusano Milanino.

paolo romani paolo romani 1 paolo romani 3