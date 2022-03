21 mar 2022 15:40

GUERINI, L'AMIKO AMERICANO - COME MAI ALEXEI PARAMONOV, EX CONSOLE DELLA RUSSIA A MILANO, OGGI A CAPO DEL DIPARTIMENTO EUROPEO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DI MOSCA, HA DEFINITO IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI “UNO DEI PRINCIPALI ‘FALCHI’ E ISPIRATORI DELLA CAMPAGNA ANTIRUSSA NEL GOVERNO ITALIANO”? LA RISPOSTA È IN UN ARTICOLO DELL’’’ESPRESSO’’ DEL 13 NOVEMBRE 2020 CHE SVELA IL TENORE DI UN DISPACCIO RISERVATO DI LEWIS MICHAEL EISENBERG, AMBASCIATORE AMERICANO A ROMA, IN CUI SI INDICANO I MEMBRI DEL GOVERNO CONTE-SALVINI FEDELISSIMI ALLA NATO E SU CUI LA CASA BIANCA PUÒ CONTARE: ‘’LORENZO GUERINI, MINISTRO DELLA DIFESA E ENZO AMENDOLA, MINISTRO AGLI AFFARI EUROPEI"