17 mag 2022 17:48

GUERRA IN FORZA ITALIA! - L’AFFONDO DI MARIASTELLA GELMINI CONTRO LICIA RONZULLI (“STA SFASCIANDO IL PARTITO”) NON ERA LO SFOGO DI UN MOMENTO: E’ IL SINTOMO DI UNO SCONTRO PROFONDO NEL PARTITO TRA I MODERATI FILO-DRAGHI GUIDATI DAI MINISTRI CARFAGNA-BRUNETTA-GELMINI E I FILO-SALVINIANI DELLA RONZULLI-TAJANI CHE GESTISCONO QUELLO CHE RESTA DI BERLUSCONI E I TALK DI RETE4, A PARTIRE DAGLI OSPITI - IL BANANA: "I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA"