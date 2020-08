LA GUERRA DEI NORDISTI A SALVINI – I RIBELLI DELLA LEGA ACCUSANO IL “CAPITONE” DI DARE GRATIS LE TESSERE DEL PARTITO PER COSTRUIRE UNA MAGGIORANZA DI TESSERATI SALVINIANI "TESTE DI LEGNO" CHE AL PROSSIMO CONGRESSO DELLA LEGA NORD DOVRANNO RICAMBIARE IL FAVORE REGALANDO SIMBOLO E LOGO AL NUOVO SOGGETTO POLITICO NAZIONALE…

Estratto dell’articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

matteo salvini radio padania libera 5

Soddisfatti o rimborsati. La Lega Nord, col suo carico da 49 milioni di debiti verso lo Stato, sta restituendo in questi giorni i 50 euro che gli iscritti (nostalgici e non) hanno pagato da dicembre ad oggi per rinnovare la tessera al vecchio partito. […] L' anomalia viene svelata dalla denuncia mossa in questi giorni da Fava e Pini. Il sospetto da loro avanzato è che con l' escamotage delle tessere gratis si stia costruendo una maggioranza di tesserati salviniani "teste di legno" che al prossimo congresso della Lega Nord ricambierà il favore regalando simbolo e logo al nuovo soggetto politico nazionale. I "nordisti", al contrario, pretendono di poterlo mantenere in vita per correre alle amministrative. […]«Il rimborso è davvero strano per un partito che sarebbe debitore di 49 milioni e i cui iscritti avrebbero anche il diritto di devolvere i 50 euro a titolo di donazione», ragiona Pini. […]

SALVINI E LA TSHIRT SULLA PADANIA