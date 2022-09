ALLA GUERRA DEI POVERI – GIORGIA MELONI RIBADISCE CHE INTENDE ABOLIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA: “SERVE ASSISTENZA PER CHI NON PUÒ LAVORARE, PER CHI PUÒ CI SONO I CENTRI PER L'IMPIEGO” – E CONTE ALZA I TONI E LA BUTTA SUL POPULISMO DEI VECCHI TEMPI: “MELONI TOGLIENDO IL REDDITO VUOLE LA GUERRA CIVILE. LEI GUADAGNA DA OLTRE 20 ANNI 500 EURO AL GIORNO CON I SOLDI DEI CITTADINI E VUOLE TOGLIERE 500 EURO AL MESE ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ?" – VIDEO

U Papà del Reddito…U Papà Meo pic.twitter.com/fLCmfmI7Fw — Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) September 6, 2022

1 – ELEZIONI 2022, MELONI: "REDDITO CITTADINANZA? IO PER ABOLIZIONE"

Da www.adnkronos.com

MELONI CONTE

"Sono per l'abolizione del reddito" di cittadinanza, "lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l'impiego, ad esempio. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone". Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. "Io - dice - non lascerò indietro nessuno".

Meloni si dice "attenta a quello che dicono gli italiani, se dicono che devo guidare il governo di questa nazione lo farò, chiaramente decide il capo dello Stato, proporrò al presidente di fare il premier, non sono una a cui piace stare in prima fila, ma non mi sono mai tirata indietro".

Per la leader Fdi "la posta in gioco non è tra un governo di centrodestra o più di destra, ma qui la scelta è tra governo di centrodestra e maggioranze arcobaleno. Noi - spiega - dobbiamo arrivare primi come coalizione, ma anche avere il primo partito, per essere sicuri" di non avere incarichi di governo assegnati ad altri.

2 – CONTE: "MELONI VUOLE GUERRA CIVILE CON ABOLIZIONE REDDITO CITTADINANZA"

Da www.adnkronos.com

MELONI CONTE 2

"Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24. A chi gli chiede se non sia eccessivo evocare la guerra civile, "io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo - riflette l'ex premier - venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza...".

giuseppe conte giorgia meloni

"Dico ai cittadini 'aprite gli occhi', anche Meloni inizia a impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese, anche perché non vedo in Fdi una classe dirigente adeguata. Attenzione: si sta già prefigurando una grande accozzaglia al governo", con la corsa "alle poltrone mentre i bisogni dei cittadini sullo sfondo", le parole del leader M5S.

L'allarme lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il centrodestra? "Non userei questi toni, l'Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c'è da distinguere tra i programmi, quelli della destra sono inadeguati e insufficienti, come lo sono quelli di altre forze politiche del resto", ha quindi risposto Conte.

giuseppe conte con giorgia meloni atreju 2019 GIUSEPPE CONTE CONTRO LA MELONI SU TIKTOK giuseppe conte giorgia meloni atreju 1 giuseppe conte con giorgia meloni atreju 2019 2