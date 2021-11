1 nov 2021 15:24

LA GUERRA È VICINA? – OTTO JET CINESI VIOLANO PER L’ENNESIMA VOLTA LO SPAZIO AEREO DI TAIWAN, POCHE ORE PRIMA DEL BILATERALE TRA I MINISTRI DEGLI ESTERI BLINKEN E WANG A ROMA – L’AMERICANO CORREGGE IN PARTE IL TIRO DOPO CHE BIDEN AVEVA PAVENTATO UN INTERVENTO MILITARE: “FAREMO TUTTO QUANTO POSSIBILE PERCHÉ TAIWAN ABBIA A SUA DISPOSIZIONE OGNI MEZZO PER DIFENDERE L'ATTUALE ASSETTO TERRITORIALE E LA SUA INDIPENDENZA” – MA I CINESI NON SONO DISPOSTI A CEDERE: “L’UNICO FUTURO È LA RIUNIFICAZIONE CON LA CINA”