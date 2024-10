bucci orlando

Bucci avanti quando sono state scrutinate 1489 sezioni su 1785 Quando risultano scrutinate 1489 sezioni su 1785, il candidato del centrodestra Marco Bucci ha ottenuto 232.894 (48,40%) mentre Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, insegue con 229.633 voti (47,72%).

Renzi: «Oggi perde Conte e chi mette veti, se ne tragga una lezione» «Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti. Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta». Lo scrive Matteo Renzi sui social network. «Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare», aggiunge Renzi. «Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l'esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centrosinistra alla sconfitta. Senza il centro non si vince: lo ha dimostrato la Basilicata qualche mese fa, lo conferma la Liguria oggi. Vedremo se qualcuno vorrà far tesoro di questa lezione». Youtrend: «Bucci presidente» Secondo i dati elaborati da Youtrend, Marco Bucci sarà il nuovo presidente della Regione Liguria. Il suo vantaggio su Andrea Orlando non è infatti colmabile, alla luce del numero e della geografia delle sezioni che ancora devono comunicare i dati dello scrutinio.

Quinta proiezione conferma la vittoria di Bucci Anche la quinta proiezione di Swg/La7 è in linea con le precedenti: la presidenza della Liguria andrà a Bucci con il 49,1%. Orlando si attesta al 47,5%.

Lo «sprint» di Bucci

Entrati nell'ultimo terzo dello spoglio, Marco Bucci tenta uno «sprint»: con 1.200 sezioni scrutinate il candidato del centrodestra accumula un vantaggio di circa 2.000 voti su Orlando. In termini percentuali il divario resta sotto il mezzo punto.

Proiezioni e dati reali: continua l'incertezza La quarta proiezioni di Swg/La7 attribuisce ancora la vittoria a Bucci con il 49,3% contro il 47,6 di Orlando. Lo spoglio dei dati reali, giunto a metà del cammino (896 sezioni) vede invece ancora in vantaggio il candidato del centrosinistra ma con un distacco di appena 1.100 schede.

Un ribaltamento continuo (Cesare Zapperi inviato a Genova)

La sfida tra Marco Bucci e Andrea Orlando è un testa a testa con continui ribaltamenti man mano che affluiscono i voti dai seggi delle varie province. Il sindaco di Genova paradossalmente va “male” nella sua città e bene nel resto della Regione.

Al contrario Orlando raccoglie molti consensi nel capoluogo è relativamente meno nelle altre realtà. Con 651 sezioni su 1785 il dato è: Orlando 48,47 Bucci 47,6.

Bucci e Orlando ora divisi da 39 voti

Il testa a testa tra i due candidati prosegue. Secondo i dati del Viminale, con 393 sezioni scrutinate Orlando e Bucci sono sul filo di lana, con il candidato del centrosinistra avanti di poche frazioni decimali (48,08 contro 48,04). Il margine tra i due contendenti è di appena 39 voti. Si profila, come le previsioni della vigilia lasciavano intuire, una lotta all'ultimo voto.

Dati reali: Bucci sorpassa Orlando

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Quando le sezioni scrutinate sono diventate 249 su 1.785. Marco Bucci “sorpassa” Andrea Orlando: 48,44 contro il 47,69.

Terza proiezione

Opinio/Rai

Bucci 48,8%

Orlando 47,3%

Beppe Grillo non avrebbe votato Secondo alcune voci Beppe Grillo, fondatore del M5S e genovese doc, avrebbe disertato il seggio. Lo affermano fonti vicine al seggio a cui il comico è iscritto. Pochi giorni fa, in un video molto polemico con Giuseppe Conte, Grillo aveva denunciato che i candidati alle regionali liguri non erano espressione di democrazia ma erano stati «calati dall'alto».

La seconda proiezione

Swg/La7

Bucci 49,6%

Orlando 47,3%

Opinio/Rai

Bucci 49,5%

Orlando 47%

I primi dati reali

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Cominciano ad affluire i dati reali dello spoglio relativo ai candidati presidente. Con 23 sezioni su 1785 (dato parzialissimo, naturalmente) Andrea Orlando è in vantaggio con il 51,19% rispetto al 45,47% di Marco Bucci. Terzo Nicola Morra con lo 0,92%.

I primi dati relativi ai partiti

(Cesare Zapperi, inviato a Genova) Ecco i primi dati (proiezioni Rai) relativi ai partiti. Con un campione del 12%, il partito più votato è il Pd (27,4), seguito da Fratelli d’Italia (14,3), lista Bucci presidente (11,8), Lega (9), Forza Italia (5,9), M5S (4,8).

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%

