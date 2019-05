HARAKIRI A 5 STELLE – INDECISI TRA UNA FINE SPAVENTOSA E UNO SPAVENTO SENZA FINE, LA CASALEGGIO & ASSOCIATI HA CONFERMATO LUIGI DI MAIO CAPO POLITICO DEL M5S CON L'80% DELLE PREFERENZE – SFIDUCIARE L’EX BIBITARO VOLEVA DIRE STACCARE LA SPINA AL GOVERNO. COMUNQUE È SOLO QUESTIONE DI TEMPO: DAVANTI ALLA TAV, FLAT TAX E AUTONOMIA REGIONALE, IL M5S CHE FARA'?

Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze. A dire sì alla conferma di Luigi Di Maio sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro.

"La riconferma del mio ruolo - ha detto su Facebook, Di Maio - è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5S, per renderlo più vicino ai cittadini per rimarcare la nostra identità. Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal M5S, deleghe su economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, la tanto discussa comunicazione. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne".

"Con 56.127 preferenze espresse, la nostra piattaforma online ha fatto registrare il record assoluto. Quella odierna è stata non solo la votazione con maggior partecipazione dell'intera storia di Rousseau, ma anche quella più partecipata di sempre a livello mondiale in fatto di democrazia digitale": scrive il blog delle Stelle in merito alla conferma di Luigi Di Maio a capo politico del Movimento. Quando fu eletto la rima volta, durante la kermesse di Rimini del 2017, a votare sulla Piattaforma Rousseau furono 37.442 iscritti.

