23 mar 2023 11:43

HUAWEI GO AWAY – ANCHE I TEDESCHI, NON PROPRIO OSTILI A FARE ACCORDI CON LA CINA, INIZIANO A METTERE IN DISCUSSIONE IL RAPPORTO CON PEGHINO: IL GOVERNO DI OLAF SCHOLZ HA ANNUNCIATO DI VOLER RIESAMINARE L’INTESA TRA TELEKOM E HUAWEI. LA PARTNERSHIP ERA STATA FIRMATA NEL 2019 MA, SECONDO I CRITICI, SAREBBE SOLO UN MODO PER AGGIRARE LE SANZIONI USA CONTRO L’AZIENDA CINESE. PICCOLO DETTAGLIO NON SECONDATIO: OLTRE IL 60% DELLE VENDITE DI TELEKOM DIPENDE DALLE ATTIVITÀ NEGLI USA. MEGLIO NON IRRITARE TROPPO LO ZIO SAM…