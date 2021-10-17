L’avvocato del Popolo, Giuseppe Conte, voleva ricordare i rastrellamenti nel Ghetto di Roma.
Ha messo la foto del Ghetto di Varsavia.
Sbando totale. pic.twitter.com/TJHXb2nIFq— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) October 17, 2021
IACOBONI TWEET: “L’AVVOCATO DEL POPOLO, GIUSEPPE CONTE, VOLEVA RICORDARE I RASTRELLAMENTI NEL GHETTO DI ROMA. HA MESSO LA FOTO DEL GHETTO DI VARSAVIA. SBANDO TOTALE…”-
L’avvocato del Popolo, Giuseppe Conte, voleva ricordare i rastrellamenti nel Ghetto di Roma.
Ha messo la foto del Ghetto di Varsavia.
Sbando totale. pic.twitter.com/TJHXb2nIFq— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) October 17, 2021
“I NOSTALGICI DEL FASCISMO? E’ LA DELUSIONE VERSO LA NOSTRA DEMOCRAZIA” - LO STORICO FRANCO CARDINI: “GIORGIA MELONI? IL SUO PARTITO NON LA MERITA. I DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA SONO DI SCARSISSIMA CONSISTENZA - LE DESTRE OGGI FANNO UN DISCORSO SUPERFICIALE TRA SOVRANISMO E ANTI-ISLAMISMO - LE PULSIONI VIOLENTE? MI FA PIÙ PAURA LO SCOLLAMENTO TRA UN PEZZO ENORME DI SOCIETÀ E LE SUE ISTITUZIONI. C'È UN 20% DELLA POPOLAZIONE IN POVERTÀ ASSOLUTA. METÀ DEGLI ELETTORI CHE NON VOTA. C'È UNA SOCIETÀ CIVILE CHE DÀ IL PEGGIO DI SÉ. A PARTE GLI EVASORI FISCALI, QUI NON SI RIESCE NEMMENO A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA…”