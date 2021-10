“I NOSTALGICI DEL FASCISMO? E’ LA DELUSIONE VERSO LA NOSTRA DEMOCRAZIA” - LO STORICO FRANCO CARDINI: “GIORGIA MELONI? IL SUO PARTITO NON LA MERITA. I DIRIGENTI DI FRATELLI D’ITALIA SONO DI SCARSISSIMA CONSISTENZA - LE DESTRE OGGI FANNO UN DISCORSO SUPERFICIALE TRA SOVRANISMO E ANTI-ISLAMISMO - LE PULSIONI VIOLENTE? MI FA PIÙ PAURA LO SCOLLAMENTO TRA UN PEZZO ENORME DI SOCIETÀ E LE SUE ISTITUZIONI. C'È UN 20% DELLA POPOLAZIONE IN POVERTÀ ASSOLUTA. METÀ DEGLI ELETTORI CHE NON VOTA. C'È UNA SOCIETÀ CIVILE CHE DÀ IL PEGGIO DI SÉ. A PARTE GLI EVASORI FISCALI, QUI NON SI RIESCE NEMMENO A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA…”