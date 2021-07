"MI SBATTEZZO, QUESTA CHIESA CHE DISCRINA GLI OMOSESSUALI MI HA DELUSO” – FRANCESCA PASCALE, EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI, SCATENATA SUL DDL ZAN: “BERLUSCONI È ARRABBIATO CON ME PER LA POSIZIONE SULLA LEGGE E PERCHÉ VADO AI PRIDE. MI CHIEDE: PERCHÉ? IO GLI RISPONDO: PERCHÉ CI CREDO. NON SONO D'ACCORDO CON LUI E SPERO CAMBI IDEA - FORZA ITALIA? COPIARE LA LEGA NON CONVIENE, TANTO VALE VOTARE L'ORIGINALE". E SULLA FOTO CON PAOLA TURCI RIVELA…