IACOBONI TWEET: "IL M5S STA COLLASSANDO DA AGOSTO 2019. È STATO TENUTO IN VITA SOLO DALLA LINEA ZINGARETTI-BETTINI, CHE HANNO FAVORITO UNA FUSIONE DI FATTO DI PD E M5S, SOTTO LA VERNICIATURA DI CONTE. IL PRESUNTO GRADIMENTO DI CONTE È UN DATO LUNARE CHE NON DICE NULLA: CONTE AL MOMENTO È SOLO IL FRONTMAN SCELTO DA GRILLO PER EVITARE IL TRACOLLO - ANCHE CON PARALLELO GREENWASHING DEL MOVIMENTO (LA "TRANSIZIONE ECOLOGICA") - LETTA COMMETTEREBBE UN ERRORE STRATEGICO A DARGLI UN RUOLO CHE NON HA, E UNA FORZA CHE NON HA…"