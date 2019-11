ILVA FUNESTA - FRANCO BECHIS DEMOLISCE CONTE SULLA FUGA DI ARCELORMITTAL: “ SARÀ IL TITANIC DEL SUO GOVERRNO. L’ERRORE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È QUAELLO DI AVER DECISO IN UNA PRIMA FASE PER I LAVORATORI E POI CON UNA GIRAVOLTA ESSERE ANDATI A GRATTARE LA PANCIA AGLI AMBIENTALISTI” - MOLINARI: “È UNA SFIDA DA FAR TREMARE I POLSI. IL GOVERNO DEVE SVILUPPARE UN PIANO PER…”

1 – ILVA, MAURIZIO MOLINARI A COFFEE BREAK: "LA SFIDA TRA GOVERNO E ARCELORMITTAL, ROBA DA FAR TREMARE I POLSI"

Ospite a Coffee Break su La7, Maurizio Molinari interviene sulla vicenda dell'Ilva di Taranto: "Quello del governo è un confronto delicato con una grande azienda internazionale che essenzialmente fa i propri interessi, la richiesta è feroce e spietata nei numeri: 5 mila persone se ne devono andare. E' la logica di una impresa internazionale". Il problema è che "la responsabilità del governo è proteggere i lavoratori, le famiglie e l'economia di Taranto, ma sono due esigenze diametralmente opposte". "E una sfida da far tremare i polsi. Il governo deve sviluppare un piano economico per le famiglie e in qualche modo dovrà andare incontro anche alle esigenze dell'azienda".

2 – ILVA. FRANCO BECHIS SEPPELLISCE GIUSEPPE CONTE: "SARÀ IL TITANIC DEL SUO GOVERNO"

Franco Bechis prevede il de profundis sul futuro politico del premier Giuseppe Conte. L'errore del Presidente del Consiglio - scrive Bechis nel numero in edicola il 7 novembre, e quello anche degli altri premier che l'hanno preceduto è quello di aver messo sul piatto della bilancia il peso dei lavoratori e sull'altro quello dei movimenti ambientalisti. Decidendo in una prima fase per i primi, e poi con una giravolta andando a grattare la pancia ai secondi. Una colpevolissima leggerezza e pochezza dei politici italiani che risolvono tutto con qualche tweet o con i loro uffici comunicazione.

Ai vertici ArcelorMittal, ascoltati alla Camera il 16 ottobre, infatti è stato fornito un documento che aveva al suo interno una pagina titolata così: «Contesto di mercato 2019: clima ostile per i produttori di acciaio». Conoscendo questo quadro, fornire al gruppo franco-indiano un clamoroso pretesto di questo tipo è stato semplicemente irresponsabile. Poi - conclude Bechis - non entro nel merito della contesa legale: anche questo modo di reagire al pasticcio combinato è purtroppo specchio di quel poco o nulla che è oggi la politica italiana. Che darà la risposta a quella domanda drammatica che ancora una volta non viene posta con qualche notula da azzeccagarbugli.

