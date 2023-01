INCREDIBILE MA VERO: SUSANNA CAMUSSO ACCUSA LA CGIL DI MASCHILISMO. MA ALLORA COME HA FATTO, LEI CHE È UNA DONNA, A DIVENTARE SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO E RIMANERE AL COMANDO PER QUASI 10 ANNI? – LA SENATRICE DEL PD SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E ATTACCA LA MELONI (PRIMA DONNA PREMIER IN ITALIA, ALLA FACCIA DEL FEMMINISMO): “ABBIAMO UNA DONNA CHE HA SFONDATO IL TETTO DI CRISTALLO, MA ORA TIENE INCOLLATE LE ALTRE DONNE AL PAVIMENTO...”

«La condizione delle donne rimane quella della discriminazione. E anche il mio sindacato al suo interno è maschilista». L'accusa arriva dalla senatrice Susanna Camusso. È proprio l'ex segretaria generale Cgil ad avanzare la critica ieri, al Circolo dei Lettori di Torino durante la presentazione del libro "Adesso Tocca a Noi".

«Chiariamoci: la Cgil è maschilista come lo è qualsiasi luogo collettivo di massa, dove puoi cercare di usare alcuni anticorpi, ma rimane comunque uno specchio della società». Tante occasioni «in cui la tua parola vale meno di quella di un uomo. Non ottieni la stessa attenzione. Ho visto con i miei occhi delegati che chiedevano che a rappresentarli fosse un uomo e non una donna».

Eppure lei è riuscita lo stesso. «Sì, ma bisogna stare attenti all'analisi di questi processi: quando una donna rompe il tetto di cristallo la cosa peggiore e più sbagliata che si può fare è colpevolizzare le altre donne che non ce l'hanno fatta, come a dire "io ce l'ho fatta, perché voi no?" Io ho avuto la fortuna di costruire il mio percorso nei grandi anni del femminismo […]». Erano gli anni delle rivendicazioni, di una «tensione molto forte che veniva raccolta anche da sindacati e partiti». Oggi, quella tensione, Camusso la vede «scemare e questo è rischioso, perché potrebbe provocare un arretramento. Nei sindacati non vedo abbastanza impegno, si potrebbe fare di più».

Camusso ora siede a Palazzo Madama. A Montecitorio c'è la prima donna premier. «[…] Con Meloni abbiamo una donna che ha sfondato il tetto di cristallo, ma ora tiene incollate le altre donne al pavimento. È uno dei rischi di cui parlavo prima: sta passando il messaggio che se una donna ce l'ha fatta allora la colpa è di tutte quelle che non ci sono riuscite». […]

