INDIANA JONES E IL TRUMP MALEDETTO – HARRISON FORD A “OGGI” FA UN’INTEMERATA CONTRO IL PRESIDENTE USA: “COME FA QUEL PAZZO A NON CREDERE ALLA SCIENZA? IL CAMBIAMENTO STA ARRIVANDO DA GIOVANI COME GRETA. LA COSA MIGLIORE DA FARE È TOGLIERCI DI MEZZO E FAR STRADA A LORO” - LUI PERÒ NON SEMBRA INTENZIONATO A FARLO. E INFATTI SARÀ DI NUOVO INDIANA JONES: “QUEL PERSONAGGIO MI FA SENTIRE GIOVANE E…”

Anticipazione stampa da “Oggi”

meme su harrison ford e trump

In una intervista al settimanale OGGI, Harrison Ford parla del film di cui è protagonista al cinema, «Il richiamo della foresta», conferma che sarà di nuovo Indiana Jones («Quest’estate iniziamo a girare. Quel personaggio mi fa sentir giovane e sarei un pazzo a non farlo partire per un’altra avventura») e si scaglia contro il presidente Trump con espressioni molto colorite.

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo 2

donald trump

Partendo dal fatto che il titolo originale del libro di Jack London, «The Call of the Wild», è in qualche modo traducibile in «La chiamata del pazzo», l’attore ha espresso il suo sdegno per la situazione politica in America: «Come fa quel… a non credere alla scienza?». L’unico ottimismo per il futuro del pianeta gli viene dal fatto che, dice, «il cambiamento sta arrivando da giovani come Greta Thunberg e altri attivisti climatici. E, come ho detto in un discorso alle Nazioni Unite, la cosa migliore da fare è toglierci di mezzo e far strada a loro».

TRUMP GRETA INDIANA JONES harrison ford 1 greta thumberg a davos harrison-ford-plane-crash-indiana-jone greta thunberg annoiata dal discorso di trump a davos 1 harrison ford torna nella limousine harrison ford INDIANA JONES TEMPIO MALEDETTO