INDOVINA XI VIENE A CENA? GIGGINO! - DI MAIO INVITATO DAL PRESIDENTE CINESE AL TAVOLO DEI LEADER A SHANGHAI, UNICO MINISTRO DEGLI ESTERI, INSIEME A MACRON, INCONTRATO STAMATTINA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI WANG: ''L'ITALIA È IL TERZO PARTNER PER LE IMPORTAZIONI CINESI, DOPO USA E GERMANIA. SE IL NOSTRO PRESIDENTE HA VISITATO L'ITALIA PRIMA DELLA FRANCIA È MERITO SUO E DELL'AMBASCIATORE SEQUI'' - MATTARELLA PRESTO VISITERÀ LA CINA. E CONTE CHE FA?

CINA: XI INVITA DI MAIO AL TAVOLO DEI LEADER

(ANSA) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Shanghai, in Cina, per il China International Import Expo (ciie), parteciperà questa sera, in via straordinaria - secondo quanto si apprende - alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese Xi Jinping ai capi di Stato e di governo. Tra gli altri, sarà presente anche il Presidente francese Emmanuel Macron. All'evento, in formato ristretto, Di Maio è stato invitato dal presidente Xi Jinping.

WANG A DI MAIO,ITALIA TERZO PARTNER CIIE DOPO USA E GERMANIA

(ANSA) - La partecipazione alla seconda edizione della China International Import Expo (Ciie) "è molto importante per ampliare l'export italiano". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, incontrando a Shanghai l'omologo, Luigi Di Maio. "Vi presentate con moltissime imprese, siete il terzo partner più importante dopo Usa e Germania. Siamo convinti che la fiera sarà utile per aumentare il vostro export verso la Cina", ha aggiunto Wang, secondo fonti della Farnesina.

"Se il nostro presidente ha visitato l'Italia prima della Francia è merito vostro, merito suo e dell'ambasciatore Ettore Sequi", ha aggiunto Wang, facendo riferimento alla visita fatta a marzo in Italia dal presidente Xi Jinping, recatosi poi a Montecarlo e in Francia.

DI MAIO A SHANGHAI, AL CIIE PER SOSTENERE NOSTRA INDUSTRIA

(ANSA) - Il ministero degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Shanghai per partecipare al secondo China International Import Expo (Ciie) che prenderà il via domani, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping. "Vantiamo eccellenze straordinarie, in tutto il mondo si parla di Made in Italy ed è bene che il Made in Italy arrivi in tutto il mondo. Siamo qui per questo, per sostenere la nostra industria e i nostri ingegni", ha scritto il ministro in un post su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae nella fase dei saluti, subito dopo l'atterraggio all'aeroporto Pudong di Shanghai.

