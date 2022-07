INDOVINATE CHI È L’UNICO LEADER CHE NON HA PROFERITO PAROLA OGGI? GIUSEPPE CONTE NON COMMENTA LA CADUTA DI DRAGHI, CHE HA PROVOCATO DECIDENDO DI NON VOTARE IL DL AIUTI – CALENDA: “SARÀ UN CASO, MA IL GOVERNO PIÙ SERIO E ATLANTISTA VIENE MANDATO A CASA DA CHI HA SOSTENUTO POSIZIONI FILOPUTINIANE” – LETTA: “GLI ITALIANI SARANNO PIÙ SAGGI DEI LORO RAPPRESENTANTI” – DI MAIO: “PAGINA NERA PER L'ITALIA, LA POLITICA HA FALLITO” – GENTILONI: “IL BALLETTO DEGLI IRRESPONSABILI CONTRO DRAGHI PUÒ PROVOCARE UNA TEMPESTA PERFETTA”

Sarà un caso ma il governo più serio e atlantista della storia recente viene mandato a casa da tutti quelli che hanno sostenuto posizioni filoputiniane. Sarà un caso. #crisidigoverno pic.twitter.com/toDvIivCJe — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 20, 2022 Oggi @forza_italia è deceduta nel peggiore dei modi possibili. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 20, 2022

giuseppe conte enrico letta 2

LETTA: “GLI ITALIANI ALLE URNE SARANNO PIÙ SAGGI DEI LORO RAPPRESENTANTI”

Da www.rainews.it

"In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l'Italia. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il Governo Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle urne di essere più saggi dei loro rappresentanti". Lo scrive il segretario Pd, Enrico Letta, su Facebook e twitter.

UN CETRIOLONE PER MARIO DRAGHI

GOVERNO:LETTA,GIORNO TRISTE E DRAMMATICO, IN FUMO19 MLD PNRR

(ANSA) - "Oggi è un giorno triste e drammatico per il Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg1. "Penso che vanno in fumo 19 miliardi del Pnrr, che non arriveranno, e a riforme importanti che non verranno approvate",ha ricordato fra l'altro Letta.

GOVERNO: LETTA, CRISI APERTA DA 5S, POI BERLUSCONI E SALVINI

(ANSA) - "Tre grandi partiti hanno deciso di mettere fine a questa esperienza, in particolare" con "la decisione di Berlusconi e di Salvini di togliere la fiducia, che ha seguito la scelta del M5s di una settimana fa di aprire la crisi. Per noi oggi è un giorno triste e drammatico per l'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg1.

matteo salvini roberto calderoli

Gentiloni, irresponsabili contro Draghi,tempesta perfetta

(ANSA) - "#24 luglio. Il balletto degli irresponsabili contro Draghi può provocare una tempesta perfetta. Ora è il tempo di voler bene all'Italia: ci aspettano mesi difficili ma siamo un grande Paese". Lo scrive su twitter il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni.

Di Maio, pagina nera per l'Italia, la politica ha fallito

LUIGI DI MAIO E MARIO DRAGHI

(ANSA) - "Una pagina nera per l'Italia. La politica ha fallito, davanti a un'emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia". Lo scrive in un tweet Luigi Di Maio.

Governo: Di Stefano, 'capolavoro' del partito di Conte

(ANSA) - "Oggi abbiamo assistito a un capolavoro del partito di Giuseppe Conte. In un sol colpo ha buttato giù il Presidente del Consiglio più apprezzato d'Europa, in un momento decisivo per l'Italia viste le scelte che la Commissione Europea e la BCE faranno nei prossimi mesi, e ha consegnato il Paese al centrodestra, togliendogli anche l'imbarazzo verso gli italiani di avviare in solitaria una crisi, che ora possono agilmente cavalcare. Chapeau, sipario". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, di Ipf.

boschi calenda della vedova magi rosato marattin manifestazione pro draghi

Governo: S&d, populisti e Ppe responsabili della crisi

(ANSA) - "C'è preoccupazione per l'evolversi della crisi di governo in Italia. I populisti assieme al Ppe sono i responsabili di questa situazione". Così via Twitter, la presidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, la spagnola Iratxe Garcia Perez.

giuseppe conte enrico letta 1 mario draghi 2 la replica di mario draghi al senato