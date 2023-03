29 mar 2023 10:52

INGERENZA, MEGLIO SENZA - IL PREMIER ISRAELIANO, BENYAMIN NETANYAHU, RISPONDE A BRUTTO MUSO A JOE BIDEN, SECONDO CUI ISRAELE "NON PUÒ CONTINUARE SULLA STRADA DELLA RIFORMA GIUDIZIARIA”: “ISRAELE È UN PAESE SOVRANO CHE PRENDE LE "DECISIONI PER VOLONTÀ DEL POPOLO E NON SULLA BASE DI PRESSIONI DALL'ESTERO, COMPRESI I MIGLIORI AMICI. LA MIA AMMINISTRAZIONE È IMPEGNATA A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA RIPRISTINANDO IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA I TRE RAMI DEL GOVERNO, CHE STIAMO CERCANDO DI RAGGIUNGERE ATTRAVERSO UN AMPIO CONSENSO"