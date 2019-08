INIZIANO A VOLARE STRACCI TRA SALVINI E DI MAIO - IL LEGHISTA: “SENTO TONI SIMILI TRA IL PD E DI MAIO. SAREBBE INCREDIBILE CHE CI FOSSE UN GOVERNO COSÌ”, E IL M5S RISPONDE: “STAI VANEGGIANDO, INVENTATENE UN’ALTRA PER GIUSTIFICARE QUELLO CHE HAI FATTO, GIULLARE. È UNA FAKE NEWS” – INTANTO A BOLOGNA I GIUDICI BOCCIANO UN RECLAMO DEL VIMINALE SULL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DI UNA RICHIEDENTE ASILO, E IL TRUCE ATTACCA…

M5S A SALVINI, RENZI-DI MAIO? INVENTA ALTRO, GIULLARE

(ANSA) - “Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto, giullare”. Lo dichiara in una nota il M5S. “Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese”, conclude la nota.(ANSA).

SALVINI,TONI SIMILI PD-5S,INCREDIBILE UN GOVERNO COSÌ

(ANSA) - "Sento toni simili tra Pd e Di Maio, sarebbe incredibile che ci fosse un governo così". Così Matteo Salvini a Termoli, secondo il quale "la cosa più trasparente e dignitosa è andare al voto prima possibile".(ANSA)

SALVINI,SE MI CANDIDO DIMISSIONI?UN PASSO PER VOLTA

(ANSA) - "Dimettermi da ministro se mi candido premier? Una cosa alla volta. Intanto assicuriamoci di andare a votare, che sento un'aria strana in giro...". Così Matteo Salvini rispondendo a una domanda dell'ANSA a Termoli.

MIGRANTI: GIUDICI BOCCIANO VIMINALE SU CASO ANAGRAFE

(ANSA) - Il Tribunale collegiale di Bologna ha ritenuto inammissibile il reclamo del ministero dell'Interno contro l'ordinanza che aveva imposto al Comune di Bologna di iscrivere all'anagrafe una donna armena richiedente asilo. A darne notizia sono gli avvocati Antonio Mumolo e Paola Pizzi dell'associazione Avvocato di strada, che assistono la donna. Per Mumolo "ancora una volta un Tribunale afferma che anche il ministero dell'Interno è soggetto alla legge. E' una vittoria del diritto in tempi bui per la nostra democrazia".

Lo scorso maggio anche il Tribunale di Firenze si era espresso nello stesso modo, respingendo il reclamo del Viminale che aveva impugnato la decisione di un giudice che autorizzò un somalo richiedente asilo a presentare domanda di iscrizione all'anagrafe al Comune di Scandicci. "Il ministero dell'Interno riteneva di essere legittimato a proporre reclamo in quanto litisconsorte necessario - ha spiegato l'avvocato Mumolo, che è anche consigliere regionale del Pd - sosteneva inoltre di potersi sostituire al sindaco di Bologna, che aveva deciso di non proporre reclamo ed aveva invece già iscritto all'anagrafe la signora richiedente asilo".

Ma il collegio, sottolinea ancora il legale ha invece stabilito che il ministero dell'Interno "non è litisconsorte necessario e non può proporre reclamo non essendosi presentato nella prima fase del giudizio". Inoltre, il Viminale "non ha il potere di sostituirsi al sindaco, se il sindaco decide di accettare la decisione del Tribunale.

SALVINI,GIUDICI PRO IMMIGRATI, SERVE RIFORMA GIUSTIZIA

(ANSA) - "Dai giudici di Bologna altra sentenza a favore degli immigrati, nonostante il ricorso del mio ministero". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando il provvedimento con cui il tribunale di Bologna ha ritenuto inammissibile il reclamo del Viminale contro l'ordinanza che aveva imposto al Comune di iscrivere all'anagrafe una donna richiedente asilo. "Il prossimo governo - aggiunge Salvini - dovrà fare una vera riforma della Giustizia, non viviamo in una 'repubblica giudiziaria'."

