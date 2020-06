PARTITI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - GUERRA APERTA TRA SALVINI E MELONI - NEL PD ZINGA SALVO GRAZIE ALL'ACCORDO CHE SIGLÒ CON FRANCESCHINI ALLA NASCITA DEL GOVERNO - MES+SOCCORSO DI BERLUSCONI: IL MOVIMENTO 5 STELLE SI SPACCA PER NON MORIRE CASTA? - DOPO LE REGIONALI, ZAIA È PRONTO: HA IL SOSTEGNO DEI LEGHISTI IN VENETO, OVVIAMENTE, MA ANCHE IN LOMBARDIA, DOVE FONTANA È TOTALMENTE IN QUOTA DEL TRUCE PERDENTE - SLITTA IL VOTO A LUGLIO SUL MES. MERKEL E MACRON NEGOZIANO CON RUTTE IL RECOVERY - AMORALE DELLA FAVA: IN TALE CAOS, CHI GODE È SOLO CONTE. E NE HA TANTO BISOGNO VISTO IL RAPPORTO GELIDO CHE HA CON MATTARELLA