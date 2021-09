4 set 2021 18:30

INOCULATECI TUTTI – OTTO ITALIANI SU DIECI SONO PER IL SÌ ALL’OBBLIGO VACCINALE E APPOGGIANO DRAGHI: SECONDO UN SONDAGGIO DEMOS, SU CENTO ELETTORI 64 SONO PER IMPORRE L'INIEZIONE A TUTTI E UN ALTRO 17% VORREBBE L’OBBLIGO SOLO PER ALCUNE CATEGORIE. IL 78% È PER IL GREEN PASS - SEMPRE ALTO IL GRADIMENTO DEL PREMIER CHE VOLA AL 69%...