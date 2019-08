INTERNET NON DIMENTICA – RENZI: ''SIAMO SERI, CHI HA PERSO LE ELEZIONI NON PUO' ANDARE AL GOVERNO CON MANOVRE DI PALAZZO'' - ZINGARETTI: “IO VE LO DICO DAVANTI A TUTTI: NON INTENDO FAVORIRE NESSUNA ALLEANZA O ACCORDO CON I 5 STELLE”. APPLAUSI SCROSCIANTI DALLA CONVENZIONE NAZIONALE DEL PD – SOLO LUIGINO HA FATTO DI MEGLIO: A LUGLIO DICEVA CHE DI NON VOLER AVER NIENTE A CHE FARE CON “IL PARTITO DI BIBBIANO”. ORA INVECE… – VIDEO

GOVERNO PD-M5S, QUANDO NICOLA ZINGARETTI DICEVA: 'NON INTENDO FAVORIRE NESSUNA ALLEANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE'

RENZI DA FAZIO, 2018: ''SIAMO SERI, CHI HA PERSO LE ELEZIONI NON PUÒ ANDARE AL GOVERNO, NON POSSIAMO FAR PASSARE IL MESSAGGIO CHE IL 4 MARZO SIA UNO SCHERZO. 7 ITALIANI SU 10 HANNO VOTATO PER DI MAIO E SALVINI. NON POSSIAMO TORNARE AL GOVERNO CON GIOCHI DI PALAZZO, MANOVRE O CAMINETTI''

NICOLA ZINGARETTI, IL VIDEO DEFINITIVO CHE LO CANCELLA: "IO LO DICO DAVANTI A TUTTI", UNA TRAGICA FIGURACCIA

Da www.liberoquotidiano.it

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

"Io ve lo dico davanti a tutti: non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 stelle". Era il febbraio 2019 e davanti ai rappresentanti del Pd il segretario Nicola Zingaretti rivendicava con orgoglio le differenze inconciliabili con il Movimento di Di Maio, Grillo e Casaleggio: "Li ho sconfitti due volte e non governo con loro, imparassero a sconfiggerli, chi mi accusa di questo...". Zinga si accalora, gli applausi scrosciano. Non poteva sapere che sei mesi dopo sarebbe rimasto in attesa di una telefonata dalla Casaleggio Associati per sapere se la Piattaforma Rousseau abbia dato il permesso ai grillini di fare un governo con i dem. Giallorossi d'imbarazzo.

mattarella renzi zinga di maio VIGNETTA BENNY - DI MAIO E ZINGARETTI FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI LA TRATTATIVA PD-M5S VISTA DA STAINO zingaretti di maio luigi di maio nicola zingaretti NICOLA ZINGARETTI ARRIVA A PALAZZO CHIGI PER L'INCONTRO CON LUIGI DI MAIO di maio zingaretti salvini