11 feb 2021 13:53

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV – SILVIO BERLUSCONI È RIENTRATO A MILANO DOPO UNA CADUTA ACCIDENTALE NELLA RESIDENZA DI ROMA, CHE GLI HA PROCURATO UNA CONTUSIONE AL FIANCO – HA PASSATO LA NOTTE IN CLINICA E ORA È STATO DIMESSO. CHE IL “BANANA” NON STESSE IN FORMA SI ERA CAPITO DALLE CONSULTAZIONI CON DRAGHI, DOVE È APPARSO ZOPPICANTE E PIUTTOSTO CIANCICATO…