ISRAELE, LA CINA, ERDOGAN, ORA ANCHE LA SVIZZERA: DI CERTO NON MANCANO I MEDIATORI. IL PROBLEMA È CHE PUTIN NON HA VOGLIA DI TRATTARE - ANCHE DA BERNA SI PROPONGONO PER OSPITARE I COLLOQUI TRA UCRAINA E RUSSIA. IL PRESIDENTE IGNAZIO CASSIS: “LE PISTOLE TACCIANO PRESTO” - OGGI BIDEN PARLA CON MACRON, SCHOLZ, DRAGHI E JOHNSON. VENERDÌ IL PRESIDENTE AMERICANO SARÀ IN POLONIA…

UCRAINA: MEDIA,SVIZZERA VUOLE OSPITARE COLLOQUI KIEV-MOSCA

(ANSA) - La Svizzera è pronta a ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il presidente Ignazio Cassis ha detto che spera che "le pistole tacciano presto" e che la Svizzera è pronta a mediare o a ospitare negoziati, scrive il media ucraino sul suo account Twitter ricordando che Cassis visiterà oggi il confine tra Polonia e Ucraina.

Due giorni fa il presidente svizzero si era rivolto al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky affermando di essere "impressionato" dalla "forza di volontà" di questo suo "amico". "Vediamo che l'Ucraina difende i valori fondamentali del mondo libero, valori che condividiamo anche noi. Siamo solidali secondo la nostra tradizione umanitaria", ha scritto Cassis sul suo account Twitter.

UCRAINA:OGGI TELEFONATA BIDEN-DRAGHI-MACRON-SCHOLZ-JOHNSON

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden avrà nelle prossime ore un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere "di una risposta coordinata all'attacco immotivato e ingiustificato della Russia all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

La telefonata tra Biden, Macron, Draghi, Scholz e Johnson è in programma alle 11 ora locale, le 16 in Italia.

UCRAINA: CASA BIANCA, BIDEN IN POLONIA VENERDÌ

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull'Ucraina. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca. A Varsavia Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda.

"Questa settimana - si legge nella nota della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki - il presidente Biden si recherà in Polonia dopo i suoi incontri a Bruxelles, in Belgio, con i nostri alleati della Nato, i leader del G7 e i leader dell'Unione europea per discutere gli sforzi internazionali a sostegno dell'Ucraina e imporre costi alti e senza precedenti alla Russia per la sua invasione".

Venerdì 25 marzo Biden si recherà a Varsavia, in Polonia, dove terrà un incontro bilaterale con il presidente Andrzej Duda. "Il presidente - si spiega nel comunicato - discuterà di come gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina". La partenza di Biden per l'Europa è prevista il 23, il 24 sarà a Bruxelles e il 25 e il 26 in Polonia.

