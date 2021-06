ISTERISMO DA LIBERISMO - PROVENZANO CONTRO LA NOMINA DI RICCARDO PUGLISI E CARLO STAGNARO (CELEBRI PIÙ PER LE INTEMERATE SU TWITTER CHE PER I LORO STUDI) AL DIPARTIMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: “SONO ULTRAS LIBERISTI”. MA LA STRUTTURA È COMPOSTA DA 26 PERSONE, DI VARIA ESTRAZIONE, ED È GUIDATA DA MARCO LEONARDI, EX CONSIGLIERE DI GENTILONI E NON CERTO UN TURBOLIBERISTA - MARATTIN: “C’È QUALCUNO CHE HA NOSTALGIA DI QUANDO A PALAZZO CHIGI FU CHIAMATO GUNTER PAULI, IL NO-VAX CONVINTO CHE IL COVID SI TRASMETTESSE CON LE ANTENNE 5G”

IL TWEET DI PEPPE PROVENZANO CONTRO PUGLISI E STAGNARO

1 - "VIA QUEI LIBERISTI ANTI-SPESA PUBBLICA" SCINTILLE TRA PROVENZANO E PALAZZO CHIGI

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per "la Repubblica"

(…) Per innescare una mini crisi diplomatica tra Palazzo Chigi e il Nazareno è bastato un tweet di Peppe Provenzano. Poco più di cento caratteri per chiedere al governo se fosse «opportuno chiamare degli ultras liberisti» per «coordinare e valutare la politica economica nella più grande stagione di investimenti pubblici». Con tanto di invito ironico ad aggiornare «le rubriche di alcuni consiglieri» per evitare di avvalersene in futuro.

peppe provenzano

(…) il Dipartimento di programmazione economica (Dipe) supporta «l' attività di impulso e coordinamento » del premier «in materia economico- finanziaria». Una struttura con 26 consulenti, di varia estrazione e spesso opposte sensibilità, la cui composizione non è ancora ultimata. Gioco forza espressione, fanno notare i Draghi boys, di un governo che va dalla Lega a Leu. Sottinteso: dentro ci devono stare tutti, non solo i tecnici vicini al Pd.

MARCO LEONARDI

Tanto più che a sovrintendere questo lavoro di valutazione ex ante su investimenti e riforme è il capo del Dipe Marco Leonardi, già consigliere economico dell' ex premier Gentiloni nonché pilastro del Mef guidato da Gualtieri. Del quale tutto si può dire tranne che non sia di area progressista. Mentre a occuparsi del reclutamento, oltre al professor Francesco Giavazzi (amico personale di Draghi e tendenze liberiste), è il sottosegretario Bruno Tabacci, non proprio un falco del mercato. (…)

ARTICOLO INTEGRALE: https://www.repubblica.it/politica/2021/06/18/news/pd_governo_scontro_provenzano_palazzo_chigi-306538469/

riccardo puglisi

2 - POLEMICA DEL PD SUI CONSULENTI DI DRAGHI PROVENZANO: BASTA CON GLI ULTRAS LIBERISTI

Estratto dell’articolo di Maria Berlinguer per "la Stampa"

(…) Il Pd nega di volersi mettere di traverso rispetto alle scelte di Draghi. Dal Nazareno liquidano quindi la posizione di Provenzano come «personale». Oltre ai profili, a Provenzano non piace il modo con cui alcuni componenti del gruppo si affacciano sui social. «Una vita a infamare la spesa pubblica su Twitter, e poi?».

«L' auspicio comunque - fa notare qualcuno al Nazareno - è che taluni siano conseguenti all' incarico istituzionale e assumano una condotta meno inelegante, gratuitamente scomposta e ideologicamente provocatoria sui social. Come si confà a chi ha l' onore di servire lo Stato». (…) «Chissà, forse c' è qualcuno che ha nostalgia di quando a lavorare su tematiche economiche a Palazzo Chigi fu chiamato Gunter Pauli, il no-vax convinto che il Covid si trasmettesse con le antenne 5G», commenta il renziano Luigi Marattin.

carlo stagnaro 5

3 - IL PD SBROCCA CONTRO DRAGHI DOPO STAGNARO E PUGLISI A PALAZZO CHIGI

Gianluca Zappa per www.startmag.it

Il Pd attacca Draghi o solo alcuni consiglieri di Draghi a Palazzo Chigi?

E’ la domanda che si stanno ponendo politici e addetti ai lavori dopo il ruvido tweet del vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, già ministro per il Sud nel governo Conte 2:

Una sortita che segue quella di un altro tecnico del mondo progressista, seppure non dirigente del Pd: ossia l’economista Gianfranco Viesti, economista, già assessore nella giunta Vendola in Puglia, ed editorialista dei quotidiani Il Mattino e Il Messaggero:

carlo stagnaro

La domanda di Viesti non a caso è posta a un altro economista, Marco Leonardi, ordinario di Economia alla Statale di Milano, già consigliere economico dell’ex titolare del Tesoro, Roberto Gualtieri, e oggi capo del dipartimento programmazione economica presso la presidenza del Consiglio.

Infatti gli economisti liberisti Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi – oggetto degli strali di Provenzano e Viesti – faranno parte del “Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica” diretto da Leonardi alla presidenza del Consiglio.

A valutare l’impatto degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi – come svelato dal quotidiano Il Foglio – sarà un team di consiglieri formato da Carlo Cambini, Francesco Filippucci, Marco Percoco, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro.

mario draghi vertice nato

“Tutti economisti di chiaro stampo liberista e contrari all’intervento dello Stato in economia, in contrasto con l’apparente ritorno al keynesismo che sembrava ispirare il tanto citato intervento firmato dall’ex presidente Bce e futuro premier sul Financial Times nel marzo 2020”, chiosa oggi polemicamente il Fatto Quotidiano.

Un’altra struttura tecnica, guidata dall’ex assessora al Bilancio della giunta Marino Silvia Scozzese, si occuperà di affiancare i comuni nella realizzazione dei progetti.

riccardo puglisi 2

Tra i nuovi consiglieri dell’organismo diretto da Leonardi spiccano in effetti i nomi di Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni retto da Alberto Mingardi (intellettuale liberista ed editorialista del Corriere della Sera), nel 2012 tra i fondatori del movimento ultra liberista Fare per fermare il declino (con Oscar Giannino e Michele Boldrin) e durante il governo Renzi capo della segreteria tecnica della ministra dello Sviluppo Federica Guidi, e Riccardo Puglisi.

Puglisi, associato all’università di Pavia, polemista molto seguito su Twitter e da tempo critico con lo schieramento di centrosinistra e in prima fila nelle critiche al governo giallo-rosso di Conte, due anni fa ha aderito all’associazione fondata da Mara Carfagna, Forza Italia, attuale ministro nel governo Draghi.

peppe provenzano ritiro del pd all'abbazia di contigliano 32

Oltre a Stagnaro e a Puglisi, nel Nucleo ci sono Carlo Cambini, ordinario di Economia applicata al Politecnico di Torino ed ex capo economista dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Marco Percoco, che insegna Valutazione delle infrastrutture di Trasporto alla Bocconi dove dirige il Centro di ricerca Green (geografia, risorse, ambiente, energia e reti), e Francesco Filippucci, dottore di ricerca alla Paris school of economics e fondatore del think tank di under 30 Tortuga: “Nato a Roma, sono PhD a PSE, dopo aver studiato alla Bocconi, a Berkeley e a Yale. Ho sempre vissuto in un mondo austero, ma non rinuncio alla passione per la montagna, la musica e i discorsi da autobus”, si legge nel suo profilo sul sito di Tortuga.

RICCARDO PUGLISI

Nel mirino di molti economisti e tecnici dem ci sono gli esponenti del centro studi liberista Bruno Leoni a Palazzo Chigi: c’è infatti anche Serena Sileoni, vicedirettore dell’Istituto.

Simona Genovese, Serena Sileoni e Alessandro Aresu: lo staff di Palazzo Chigi si è infatti arricchito di tre nuovi consiglieri. I tre esperti lavorano con Antonio Funiciello, il capo di gabinetto del premier Mario Draghi, anche se la nomina non sarebbe ancora stata formalizzata.

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO

Genovese aveva già lavorato a Palazzo Chigi con l’ex premier Paolo Gentiloni ed è stata capo della segreteria tecnica del sottosegretario all’editoria Martella. Sileoni insegna Diritto costituzionale dell’economia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è vicedirettore generale dell’istituto Bruno Leoni.

Aresu prima dell’incarico nell’esecutivo Draghi è stato capo della segreteria tecnica di Provenzano al ministero del Sud nel governo Conte 2 ed era direttore degli investimenti Deep Tech della Fondazione ENEA Tech e direttore scientifico della Scuola di Politiche di Enrico Letta.

Ma non solo nel Pd pare che si sbuffi:

riccardo puglisi carlo stagnaro DANIELE FRANCO MARIO DRAGHI carlo stagnaro