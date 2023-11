Traduzione dell’articolo di Tom Leonard per https://www.dailymail.co.uk/

Non ci si annoia mai con l'ex "istruttore del sesso tantrico" Javier Milei, eletto presidente dell’Argentina. Milei - che è anche un importante economista e conduttore di chat-show radiofonici - ha parlato della sua preferenza per il sesso a tre, del perché ritiene che i poveri dovrebbero essere liberi di vendere le loro parti del corpo e di come gli piaccia comunicare per telepatia con il suo cane morto per avere consigli politici.

Il libertario di estrema destra è anche un ammiratore di Donald Trump, e si vede: il focoso personaggio è salito rapidamente alla ribalta giurando di "cacciare i politici a calci nel sedere" e inveendo contro la "casta" elitaria che, a suo dire, governa l'Argentina.

Lo showman populista e star della TV, i cui comizi frenetici e gli sproloqui sui social media evocano anche The Donald, respinge il riscaldamento globale come una "menzogna socialista" e dice che abolirebbe gran parte del governo del Paese, fino alla sua assediata banca centrale.

[…] Milei ha […] ottenuto una vittoria shock […] in gran parte grazie al sostegno dei giovani elettori, talmente disincantati dai politici più "convenzionali" da rivolgersi a un uomo la cui recente biografia è stata intitolata El Loco (Il pazzo).

Sconosciuto in politica fino a soli tre anni fa, Milei, 52 anni, è stato eletto al Parlamento argentino nel dicembre 2021 come deputato del partito “La Libertad Avanza”. Preferisce definirsi un anarco-capitalista, il che significa che vorrebbe eliminare il più possibile l'intervento del governo nella vita delle persone e lasciare tutto al libero mercato.

“Se dovessi scegliere tra lo Stato e la mafia, sceglierei la mafia", ha detto una volta. Perché la mafia ha dei codici, la mafia si adatta, la mafia non mente. E soprattutto la mafia compete".

Il suo cosiddetto "piano della motosega" per tagliare lo Stato comprende la soppressione del sistema sanitario ed educativo pubblico argentino e la chiusura di dieci dei 18 dipartimenti governativi.

Milei è anche così anti-progressista che ha ripetutamente preso di mira - in modo piuttosto bizzarro - Papa Francesco, suo connazionale, definendolo "comunista di merda", "stronzo comunista" e "rappresentante del maligno sulla Terra" in brutali post sui social media, semplicemente a causa del suo percepito sostegno alla "giustizia sociale" e alle politiche di aiuto ai poveri.

“Gesù non pagava le tasse", ha twittato memorabilmente Milei. La sua personalità privata sembra corrispondere all'immagine pubblica di eccentrico imprevedibile.

A casa tiene quattro mastini inglesi da 90 chili. Tutti hanno il nome di famosi economisti di destra e ognuno di essi è stato clonato da un quinto cane, ormai morto, di nome Conan (come il Barbaro).

Una recente biografia del giornalista Juan Luis González ha rivelato che Milei studia la telepatia nel tempo libero e ha un mezzo per "comunicare" con Conan, morto nel 2017, chiedendogli consigli su questioni politiche.

Sorprendentemente, Milei non ha negato le affermazioni. Quello che faccio in casa mia sono affari miei", ha dichiarato a un giornale spagnolo. Non che di solito sia così riservato.

Milei, che è single e non si è mai sposato, dice con orgoglio di essere stato un istruttore di sesso tantrico - una forma lenta e meditativa di rapporto sessuale basata sulle filosofie orientali in cui l'obiettivo finale non è l'orgasmo ma il godimento del processo - e di essere stato in grado di passare ben tre mesi senza eiaculare.

Ha anche confessato apertamente di avere rapporti a tre. Tuttavia, ha definito Conan il più grande amore della sua vita, un animale a cui teneva così tanto che, durante un periodo economicamente difficile, sopravviveva solo con la pizza per farlo mangiare.

Il cane è seguito da vicino negli affetti di Milei dalla sorella minore, Karina, che ha giurato di far diventare la sua First Lady […]. Certo, tutto questo suona piuttosto strano, ma se non altro Milei si diverte con la sua follia.

Quando, nel corso di un dibattito, un avversario politico lo ha definito "un panelist spettinato che urla su un palco e dorme con otto cani e sua sorella", l'unica risposta di Milei è stata: "Non ho otto cani".

[…] E poi ci sono i suoi capelli... Da adolescente, Milei cantava negli "Everest", un gruppo rock che faceva cover dei Rolling Stones. Ancora oggi si comporta come un'aspirante rockstar, pavoneggiandosi sulla scena elettorale con una giacca di pelle nera che scuote un'indisciplinata criniera di folti capelli neri, così particolare da avergli fatto guadagnare un soprannome: The Wig (la parrucca).

Non proprio lusinghiero, ma forse un miglioramento rispetto a "Il pazzo", un soprannome nato a scuola.

Milei dice di non pettinarsi mai e che solo la vicepresidente del suo partito, Lilia Lemoine, appassionata di cosplayer, è autorizzata ad acconciarlo. Lei si occupa anche del trucco: Milei è così vanitoso che rifiuta di apparire in foto retroilluminate perché evidenziano il suo doppio mento. La signora Lemoine utilizza una tecnica di "contouring" simile a quella promossa dalle Kardashian.

L'assurdità di Milei potrebbe avere a che fare con la sua infanzia infelice. È cresciuto a Buenos Aires, dove il padre era un autista di autobus e poi un imprenditore del settore dei trasporti. Milei sostiene che i suoi genitori, Norberto e Alicia, lo hanno maltrattato fisicamente e verbalmente quando era piccolo. Da adulto, non ha parlato con loro per un decennio. Per me sono morti", ha dichiarato.

A scuola, secondo quanto riferito, non aveva amici e spesso esplodeva in noti scoppi d'ira. In seguito ha studiato per diventare economista, ma ha scoperto che la vita arida del mondo accademico non faceva per lui.

Poi, circa cinque anni fa, ha improvvisamente tentato la fortuna negli amati talk show televisivi diurni argentini - e i produttori si sono subito resi conto che gli spettatori non ne avevano mai abbastanza delle sue demenziali affermazioni sulla sua resistenza sessuale e delle sue sfacciate opinioni politiche.

Cresciuto come cattolico, ora si dice che si stia convertendo all'ebraismo, le sue opinioni sull'aborto sono estreme: vuole vietare l'interruzione di gravidanza in tutti i casi, tranne quando la vita della madre è in pericolo.

Tuttavia, pur essendo fermamente contrario alle posizioni pro-choice quando si tratta di gravidanza, ha proposto un controverso "meccanismo di mercato" per affrontare le lunghe liste d'attesa per i trapianti, sostenendo che gli organi sono di proprietà di una persona che può venderli come vuole.

Vuole che l'Argentina abbandoni il peso e adotti il dollaro come moneta nazionale, che riduca le tasse, che privatizzi le aziende statali e che elimini i sussidi. Per quanto riguarda la politica estera, ritiene che i suoi alleati naturali sarebbero gli Stati Uniti e Israele, affermando: "Non voglio avere nulla a che fare con i comunisti di Cuba, Cina e Corea del Nord".

Per quanto riguarda la spinosa questione delle Isole Falkland, che l'Argentina ha cercato senza successo di strappare alla Gran Bretagna nel 1982 durante il primo ministro di Margaret Thatcher, una delle sue icone, Milei propone di copiare la cessione di Hong Kong alla Cina da parte del Regno Unito nel 1997.

Deve essere una soluzione che soddisfi [il Regno Unito], che soddisfi l'Argentina e che soddisfi coloro che vivono sulle isole", ha dichiarato al quotidiano El Pais.

Sembra una soluzione rinfrescante e ragionevole rispetto al cinismo dei precedenti presidenti argentini - anche se, dato che gli abitanti delle isole Falkland dicono di voler rimanere un territorio britannico d'oltremare, un passaggio di consegne in stile Hong Kong sembra molto improbabile.

Gli abitanti delle isole Falkland potrebbero essere al sicuro dal dominio di Milei, ma che ne sarà dei loro vicini argentini? Forse solo una seduta spiritica con l'onnisciente spirito canino di Conan il Barbaro potrà rispondere a questa domanda.

