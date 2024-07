IN ITALIA NESSUNO VUOLE IL "FRONTE POPOLARE", MA LE PROPOSTE ALTERNATIVE SONO MOLTO DIVERSE: GENTILONI INVOCA UNA SINISTRA “DI GOVERNO”, TRAVAGLIO IL “POPULISMO” – IL COMMISSARIO EUROPEO: “NON CREDO SI POSSA IMMAGINARE IL FUTURO DELLA SINISTRA IN ITALIA ALL’INSEGNA DELLA DESISTENZA. IL COMPITO È COSTRUIRE UN CENTRO-SINISTRA CON UNA CULTURA DI GOVERNO” – MARCOLINO: "L’ANTIFASCISMO NON È UN PROGRAMMA. GUAI SE L’INTERA OPPOSIZIONE SI INGABBIASSE NELLA CAMICIA DI FORZA DELLA 'SINISTRA', LASCIANDO IL “POPULISMO” ALLE DESTRE: SERVE ANCHE QUELLO DEI 5STELLE E DI UNA SINISTRA VERA..."

1. «IL GOVERNO CONTRIBUISCA AL RISCATTO EUROPEO È UNA GRANDE OCCASIONE»

Estratto dell’articolo di Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

[…] Paolo Gentiloni […], il ricompattamento a sinistra provocato in Francia dall’azzardo di Macron è un modello anche per la sinistra in Italia?

«È il ballottaggio, che conosciamo nella storia dei sindaci. Per il resto, sono riluttante agli entusiasmi di giornata. Sono contento che in Francia esista una spinta per far blocco contro una destra che è un problema anche per l’Europa.

Ma non credo si possa immaginare il futuro della sinistra in Italia all’insegna dello slogan: ora e sempre desistenza. Mi entusiasmerei piuttosto per la possibile vittoria, domani nel Regno Unito, di un partito laburista tornato a una cultura maggioritaria e di governo dopo 15 anni di radicalismo, che ha anche consentito ai conservatori di precipitare la Brexit. Anche in Italia, il compito è di costruire un centro-sinistra con una cultura di governo».

2. LA FOTO DEL MALAUGURIO

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[…] l’antifascismo non è un programma di governo: in Francia potrà forse dare un po’ di filo da torcere alla Le Pen, ma non far governare macronisti e frontisti, che dissentono su tutto. Figurarsi in Italia, dove il peggio – berlusconismo, renzismo e salvinismo – è già passato e il melonismo è già in fase calante.

Opporsi a questo sgoverno è molto più facile che proporre un’alternativa. Guai se l’intera opposizione si ingabbiasse nella camicia di forza della “sinistra”, lasciando il “populismo” alle destre: serve anche quello dei 5Stelle e di una sinistra vera, che parlino oltre le Ztl e convincano milioni d’“invisibili” a votare. Basta foto-ammucchiate: ogni partito vada a caccia degli elettori più simili al suo target. I leader, fino alle Politiche, meno si fanno vedere insieme e meglio è.

