ITALIA DA RECOVERO – MATTIA FELTRI: “BISOGNA ESSERE DEI GUASTAFESTE PER RICORDARE CHE I 209 MILIARDI ARRIVERANNO IN CAMBIO DI UN ADEGUATO PIANO DI RIFORME. OGNI PARTITO HA GIÀ IL SUO PROGETTINO, DI MAIO VUOLE ABBASSARE LE TASSE, ZINGA PAGARE OGNI SPESA NEI PRIMI MILLE GIORNI DI VITA DEL BAMBINO. NESSUNA IRONIA: SONO TUTTE AMBIZIONI RISPETTABILISSIME. IO, PERÒ, MI PORTEREI AVANTI COL GRATTA E VINCI”

Mattia Feltri per la Stampa

Bisogna essere dei guastafeste per ricordare che i 209 miliardi arriveranno in cambio di un adeguato piano di riforme. Stiamo vivendo un momento magico, come quando nell'altro millennio compravamo con gli amici il biglietto della lotteria, e sognavamo di mandare al diavolo il capufficio e partire per i mari del Sud.

Ogni partito ha già il suo progettino, Di Maio vuole abbassare le tasse, Zingaretti pagare ogni spesa nei primi mille giorni di vita del bambino e Salvini combattere la droga. Ma non ci sono mica solo loro.

Per esempio, l'Unione Valdôtaine vuole tutelare la montagna, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, vuole scongiurare la chiusura della Whirlpool, la Confesercenti vuole incentivare il turismo nelle città d'arte e la Costa Crociere è d'accordo ma pensa si debba anche incentivare il turismo in crociera: una visione totalmente disinteressata, sia chiaro. Il Trentino vuole preparare per bene le Olimpiadi del 2026 e l'Alto Adige salvaguardare i suoi posti di lavoro.

L'Ordine dei medici vuole specializzare tutti i medici e l'Associazione delle imprese di pulizia sanificare tutte le scuole. La Coldiretti chiede un miliardo (ne avanzerebbero 208, si può fare) con cui acquistare cibo Made in Italy da distribuire ai poveri.

Un assessore della Regione Emilia Romagna crede sia l'occasione giusta per collegare gli scali di Marzaglia e Dinazzano, un assessore del Lazio per mettere al centro l'economia della conoscenza, e un sindacalista della Cisl-Lazio per adattare il lavoro alla persona e non la persona al lavoro (bello, ma quanto costa?). Nessuna ironia: sono tutte ambizioni rispettabilissime. Io, però, mi porterei avanti col Gratta e vinci.

